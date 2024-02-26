طيار أمريكي ينهي حياته حرقا أمام سفارة دولة الاحتلال ..لهذا السبب

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نقل موقع الحرة عن متحدثة باسم القوات الجوية الأميركية، أن الشخص الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة دولة الاحتلال في واشنطن، توفي ليلة أمس متأثرا بجروحه.



وفاة طيار أمريكي أشعل النار في نفسه:

آخر ما كتبه الجندي الأمريكي:

وأوضحت المتحدثة، أن القوات الجوية ستقدم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة من إخطار العائلة.فيما أضافت إدارة شرطة العاصمة في واشنطن، اليوم الاثنين، أن الطيار آرون بوشنل البالغ من العمر 25 عاما، من سان أنطونيو بولاية تكساس، توفي متأثرا بجراحه.وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون يعتقدون أن الرجل توجه إلى السفارة قبل الساعة الواحدة بقليل، أمس الأحد، و بدأ بثا مباشرا بالفيديو.وعقب ذلك سكب على نفسه مادة سريعة الاشتعال وأشعل النيران، في مرحلة ما، قال إنه "لن يكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية".وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا آخر منشور كتبه الجندي الأمريكي ،آرون بوشنل قبل أن يشعل النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، احتجاجا على الحرب على غزة.وقال خلال منشور عبر حسابه على فيسبوك: "يحب الكثير منا أن نسأل أنفسنا: ماذا كنت سأفعل لو كنت على قيد الحياة أثناء العبودية؟ أو جيم كرو الجنوب؟".