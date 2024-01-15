شبكة مهربين تشبه النمل.. تهريب 125 مليون دولار خلال 83 رحلة من لندن لمدينة خليجية (تفاصيل)

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تمكنت الشرطة البريطانية من توقيف شبكة مهربين يقومون بتهريب حقائب تحمل مئات الملايين من الدولارات عبر عشرات الرحلات من العاصمة لندن إلى مدينة دبي.

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شبكة لتهريب ملايين الدولارات من لندن إلى دبي:



وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" فقد كشف المحققون أن المهربين قاموا بـ 83 رحلة، بين نوفمبر 2019 وأكتوبر 2020، لنقل الأموال التي يشتبه أن مصدرها تجارة المخدرات.وأوضحت أن السلطات البريطانية، أوقفت مهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لنقل أموالها خارج البلاد لتبييضها.وأضافت أن المهربين في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كـ "شبكة من النمل".أيضا أظهرت صور من كاميرات المراقبة في مطار هيثرو بلندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح ومعهم حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي.وفي التفاصيل أيضا فقد تمكن عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار.ونوهت أن المهربين الذين يتظاهرون عادة بأنهم سائحون، حصلوا على ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني لحمل الحقائب النقدية وتهريبها لدبي.كما كشف تحقيق أمني بريطاني أن عصابة تشرف على ذلك، إذ تتلقى الأموال من العصابات الأخرى وتعدها وترتبها في حقائب في شقق في لندن قبل أن تسلمها لهؤلاء المهربين.