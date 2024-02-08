سقوط طائرة عسكرية جزائرية وسفارة المملكة تقدم التعازي

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرةعسكرية قتالية، تابعة لقيادة القوات الجوية.





استشهاد طاقم الطائرة:



سفير المملكة يقدم التعازي



وأوضحت في بيان لها، أن الطائرة سقطت ليلة الأربعاء بضواحي مطار المنيعة (الناحية العسكرية الرابعة) مما أسفر عن استشهاد طاقمها المكون من ثلاثة أفراد.و أوضح المصدر أنه :"أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة, سقطت ليلة أمس 7 فيفري 2024, في حدود الساعة 21:00, حوامة عسكرية قتالية من نوع (MI-171) تابعة لقيادة القوات الجوية, بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة, مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة (03) أفراد".من جانبه تقدم سفير خادم الحرمين الشريفين د.عبدالله بن ناصر البصيري ، وأعضاء البعثة السعودية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الجزائر قيادة وشعباً وإلى أسر الضحايا في حادث سقوط طائرة مروحية عسكرية بولاية المنيعة، داعين الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.