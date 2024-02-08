سقوط طائرة عسكرية جزائرية وسفارة المملكة تقدم التعازي

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أعلنت وزارة
الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرةعسكرية قتالية، تابعة لقيادة القوات
الجوية.
استشهاد طاقم
الطائرة:وأوضحت في بيان
لها، أن الطائرة سقطت ليلة الأربعاء بضواحي مطار المنيعة (الناحية العسكرية
الرابعة) مما أسفر عن استشهاد طاقمها المكون من ثلاثة أفراد.
و أوضح المصدر أنه :"أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة, سقطت ليلة أمس 7 فيفري 2024, في حدود الساعة 21:00, حوامة عسكرية قتالية من نوع (MI-171) تابعة لقيادة القوات الجوية, بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة, مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة (03) أفراد".