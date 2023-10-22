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صحيفة تواصل الالكترونية

سفارة المملكة بعمان تحذر المواطنين من هذ الخطر الكبير

اعصار تيج
إعصار "تيج"
أ أ
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حذرت سفارة المملكة في سلطنة عمان، المواطنين المتواجدين في ولايتي ظفار والوسطى، من الإعصار المداري "تيج".
وأهابت السفارة، في بيانها عبر منصة "إكس"، بالمواطنين المتواجدين في هاتين الولايتين، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتبارات من اليوم الأحد إلى يوم الثلاثاء (24 أكتوبر).اضافة اعلان


الالتزام بتعليمات الجهات المختصة

وأكدت السفارة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات العمانية المختصة والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.


تأثر المملكة بشكل غير مباشر

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة تتأثر بشكل غير مباشر، بالحالة المدارية "تيج"، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل إلى يوم الخميس.
وتشير التوقعات إلى أن تلك الحالة سيرافقها أمطار غزيرة جداً ورياح عاتية، بالإضافة إلى ارتفاع في الأمواج، والتي قد تغمر بعض المناطق الساحلية والمنخفضة.


أمطار متفاوتة الغزارة

وتظهر الحالة على شكل تدفق للسُحب وأمطار متفاوتة الغزارة وارتفاع منسوب المياه وجريان للأودية والشعاب على سواحل محافظتي ظفار والمهرة، على أن يصل ارتفاع الأمواج على سواحل بحر العرب لنحو 5 أمتار.


إعصار من الدرجة الثالثة

ويتوقع أن تتعمق الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثالثة على محافظتي ظفار والوسطى، بالإضافة إلى المهرة وأجزاء من حضرموت في اليمن غداً (الإثنين)،
 فيما سيتراجع تصنيف الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى (الثلاثاء) مع عبوره تدريجياً بين المناطق الحدودية بين اليمن وسلطنة عُمان.

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