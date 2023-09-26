سبب غريب.. مقتل رئيس فريق كولومبي بالرصاص

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في واقعة غريبة من نوعها، وبعد حضوره مباراة فريقه أمام نادي أتلتيكو لكرة القدم، لقي رئيس نادي تيجرس الكولومبي لكرة القدم إدغار بايز مصرعه رميًا بالرصاص. اضافة اعلان

وكشفت وسائل إعلام محلية أن رئيس النادي واللاعب السابق، البالغ من العمر 63 عاما، كان عائدًا إلى منزله بالسيارة مع ابنته بعد الخسارة 3-2 على أرضه أمام أتلتيكو عندما قتله رجلان على دراجة نارية بالقرب من الملعب.





مقتل إدغار بايز بأعيرة نارية



تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث



وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي تيجرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي أعلن مقتل رئيسه بعيار ناري، بعد هزيمة فريقه على أرضه وأمام جمهوره، السبت الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وقالت شرطة العاصمة بوجوتا، إن رئيس نادي تيجريس قد قُتل بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقًا، مؤكدًا نجاة ابنته دون أن تصاب بأذى.وأكدت حسب "سكاي نيوز"، أن السلطات تجري حاليًا تحقيقًا في جريمة القتل، وأنه تم جميع كآفة الأجهزة في مجال التحقيق الجنائي والاستخباراتي.وبينت السلطات أنه يجري جمع الأدلة من خلال كاميرات الفيديو وإفادات الشهود لتحديد مرتكب هذا العمل الإجرامي.من ناحيته، أعلن النادي، أن عائلة تيجريس والمجتمع الرياضي مدمران بسبب هذا الحدث، ناعيه بذكر جدية التزامه تجاه الفريق وتفانيه في تطوير الرياضة في منطقتنا ترك بصمة لن تمحى.