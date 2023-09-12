دراسة.. تعرف على الدول الأوروبية الأرخص في نفقات السفر

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أجرى نادي السيارات الألماني (ايه دي ايه سي) مقارنة بين تكاليف العطلات الإضافية علاوة على أسعار الإقامة والطيران في 15 مدينة كبيرة عبر أوروبا. اضافة اعلان

ووفقًا للدراسة، تبلغ تكلفة 20 منتجًا ونشاطًا مختارًا في أكبر مدينة بسويسرا ما متوسطه 227.84 يورو، ويبلغ متوسط نفس العشرين منتجا في ليشبونة 131.63 يورو.





ليشبونة البرتغالية هي الأرخص





تكاليف المقاهى والمطاعم





أمستردام ودبلن وستوكهولم في المنتصف



مما يجعل العاصمة البرتغالية أرخص مدينة في الدراسة، وهذا يضع زيورخ وليشبونة على طرفي نقيض متوسط كل المدن التي شملتها الدراسة وهو 179.03 يورو.وفي حين أن من يقضون العطلات ينفقون ما متوسطه 27.67 يورو على شطيرة البرجر في زيورخ فإن سعرها لا يبلغ سوى 10.87 يورو في ليشبونة.وكان أداء برشلونة جيدا في المقارنة فيما يتعلق بتكاليف المقاهي والمطاعم، غير أنه بحسب نادي السيارات الألماني، فإن المقاصد السياحية في المدينة الإسبانية غالية للغاية.وسوف يلاحظ السياح في لندن وأوسلو حاجتهم لإنفاق الكثير، فيبلغ ثمن المشروب في العاصمة النرويجية ما متوسطه 4.76 يورو، وسيبلغ ثمن الشمسية في لندن ما متوسطه 14.04 يورو.وتقع أمستردام ودبلن وستوكهولم في المنتصف فيما يتعلق بالأسعار، ووفقا لمقارنة الأسعار التي أجراها نادي السيارات الألماني.المتسوقون المشاركون في الدراسة في كل من الـ15 مدينة المختارة يجمعون أسعار 87 منتجًا وأسعار عشرة أنشطة، واشتملت المقارنة على ما إجماليه 1455 سعرًا.