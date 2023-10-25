خسائر فادحة بدولة عربية.. 42 قتيلاً ومصاباً و13 ألف نازح وتضرر 500 منزل

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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إعصار "تيج" الذي ضرب مؤخراً عددا من المحافظات جنوبي شرق اليمن، تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 40 شخصاً، وأكثر من 13 ألف نازح أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل. اضافة اعلان





خسائر فادحة

أشد المحافظات تضررا

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في تحديث مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن إعصار "تيج" تسبب بمقتل وإصابة 42 شخصاً، ونزوح 13,300 شخص بينهم 6,916 طفلا، وهو ما يمثل 52% من إجمالي النازحين.وأشارت المنظمة، إلى أن محافظة المهرة كانت أشد المحافظات تضرراً جراء الإعصار، إذ قتل شخصان وأصيب 40 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 11,900 شخص، بينهم 6,188 طفلاً.وبينت أن الإعصار تسبب بنزوح 1400 شخص؛ بينهم 728 طفلاً في محافظة حضرموت، فيما أحدث أضراراً بـ500 منزل في أرخبيل سقطرى.وأكدت منظمة "اليونيسف"، أنها قامت بتجهيز الإمدادات الطبية والتغذوية الأساسية لضمان استمرارية الخدمة والاستجابة لاحتياجات المتضررين جراء الإعصار في المحافظات الثلاث.