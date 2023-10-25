السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب الإعصار تيج..

خسائر فادحة بدولة عربية.. 42 قتيلاً ومصاباً و13 ألف نازح وتضرر 500 منزل

إعصار تيج اليمن
إعصار تيج
أ أ

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إعصار "تيج" الذي ضرب مؤخراً عددا من المحافظات جنوبي شرق اليمن، تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 40 شخصاً، وأكثر من 13 ألف نازح أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل.اضافة اعلان

خسائر فادحة



وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في تحديث مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن إعصار "تيج" تسبب بمقتل وإصابة 42 شخصاً، ونزوح 13,300 شخص بينهم 6,916 طفلا، وهو ما يمثل 52% من إجمالي النازحين.

أشد المحافظات تضررا



وأشارت المنظمة، إلى أن محافظة المهرة كانت أشد المحافظات تضرراً جراء الإعصار، إذ قتل شخصان وأصيب 40 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 11,900 شخص، بينهم 6,188 طفلاً.

وبينت أن الإعصار تسبب بنزوح 1400 شخص؛ بينهم 728 طفلاً في محافظة حضرموت، فيما أحدث أضراراً بـ500 منزل في أرخبيل سقطرى.

وأكدت منظمة "اليونيسف"، أنها قامت بتجهيز الإمدادات الطبية والتغذوية الأساسية لضمان استمرارية الخدمة والاستجابة لاحتياجات المتضررين جراء الإعصار في المحافظات الثلاث.

اقرأ أيضا

العدوان الصهيوني على غزة 6
12:32 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الاحتلال وتعزي الدحدوح

image1170x530cropped
11:52 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
10:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع في فلسطين

شهداء غزة
6:50 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

استشهاد 44 واعتقال 56 وزيادة كبيرة في أعداد النازحين بغزة(تقرير)

اقرأ أيضا

بالتفاصيل.. إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة بدون طيار جنوب سيناء

42 ألف طفل مصابون بالحصبة.. الأمراض القاتلة تفتك بأطفال اليمن

انهيار للأسقف والسيارات تسبح في الشوارع بسبب غزارة الأمطار بدولة خليجية

محكمة بدولة خليجية تقضي بإنهاء حياة 8 ضباط هنود بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

السويد تعلن عن طرد المتطرف العراقي "سلوان موميكا" حارق المصحف الشريف

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

upload_1698207255_1868143271 9:28 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

رياح عاتية.. إعصار جديد من الفئة الثالثة يهدّد سواحل هذه الدولة

980089098 9:38 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

نتيجة إعصار "تيج".. شاهد السيول تجتاح محافظة ظفار العُمانية

سيول سلطنة عمان 2:12 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شوارع صلالة بسلطنة عمان

اعصار تيج 6:40 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

متجها نحو اليمن وعمان.. الإعصار "تيج" يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة

اقرأ أيضا

نفايات
7:30 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

الأعلى عالميا.. طرح 1250 كجم نفايات يوميا لكل شخص بدولة عربية

5876 775
3:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

في اليوم الـ 19.. 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا في غزة

7757
9:18 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

مصرع 22 وإصابة 60 في إطلاق نار جماعي بولاية أمريكية

مايك جونسون
5:56 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

حليف قوي لـ"ترامب".. من هو مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين