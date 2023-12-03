"تركي" يذهب لطبيب لخلع أسنانه الأمامية .. وبعد العملية اكتشف المفاجأة المذهلة

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اكتشف رجل تركي مفاجأة صادمة بعد أن اضطر إلى تحمل أكثر من شهر من الألم المبرح بعد أن قلع 4 من أسنانه الأمامية على يد عامل نظافة تظاهر بأنه طبيب أسنان بعيادة في إسطنبول. اضافة اعلان





تفاصيل الواقعة الغريبة:



حضور المريض إلى العيادة:



عامل نظافة:

