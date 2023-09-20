الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بولندا تستدعي سفير أوكرانيا بعد تصريحات زيلينسكي.. ماذا يحدث؟

بولندا
بولندا تستدعي سفير أوكرانيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
 استدعت وزارة الخارجية البولندية اليوم الأربعاء السفير الأوكراني لدى وارسو بشأن تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

سبب استدعاء السفيراضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية، أن الخارجية استدعت السفير الأوكراني بشأن تصريحات زيلينسكي، حول صادرات الحبوب الأوكرانية، بعد أن مددت وارسو الحظر المفروض على تلك الصادرات بمعزل عن قرار الاتحاد الأوروبي.

طرق صادرات الحبوب


وكان زيلينسكي قال في كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن كييف "تعمل جاهدة على الحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب"، وأن "المسرح السياسي" حول واردات الحبوب لا يخدم إلا موسكو.

وأعلنت كييف أول أمس أنها تعتزم التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الحظر الذي فرضته كل من بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، على وارداتها من الحبوب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب "عند الإيفاء بطلباتها".

جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس بوتين في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية المنعقدة بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، قبل أيام.

طلبات روسيا


وقال بوتين: "فرضت علينا عقوبات وتم إعاقتنا عمًدا في تصدير الحبوب والأسمدة، ومع ذلك نُلام على الأزمة الحالية في السوق العالمية".

وأضاف: "نحن مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بطلبات روسيا".

وأوضح بوتين أن "روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد لهذا العام".

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-20 at 11.04.53 PM
11:07 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مئات الطلاب بولاية أمريكية يتظاهرون ضد الشواذ

download
9:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تعميم من التعليم الكويتية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين .. ما الأمر؟

WhatsApp Image 2023-09-20 at 8.01.22 PM
8:07 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"وخالق الناس بخلق حسن".. لن تتوقع ما فعله كويتي مع أولياء أمور يقفون أمام منزله

قره باغ
7:29 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الدفاع الروسية: مقتل جنود من قواتها لحفظ السلام في إطلاق نار بقره باغ

اقرأ أيضا

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأذربيجاني ويستعرضان العلاقات الثنائية

بعد الأردن .. زلزال جديد يضرب سواحل دولة عربية

كارثة درنة.. النائب العام يُعلن تحديد عدة متهمين في قضية انهيار السدود

إعلان وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد الموافقة على شروط أذربيجان

بكل أنواع الأسلحة.. سكان الخرطوم يتركون منازلهم بسبب اشتباكات عنيفة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

IMG-20230919-WA0009 9:53 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية

وزير الدفاع الألماني 5:49 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

عاجل.. إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بفيروس "كورونا"

اوكرانيا - قصف - رويترز 3:24 م السبت، 16 سبتمبر 2023

"الانهيار حتمي".. تحذيرات غربية لـ زيلينسكي

محطة زابوريجيا 5:32 م السبت، 09 سبتمبر 2023

تحذير خطير.. محطة زابوريجيا مهددة نووياً

اقرأ أيضا

خفاش
11:04 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تحذير من انتشار فيروس مميت في أوروبا خلال الساعات القادمة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
10:47 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إصابات واعتقالات.. شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

زلزال
9:11 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

زلزال يضرب غرب مصر وسواحل طبرق شرق ليبيا

6 4ع87 6
7:50 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء تونس.. وبيان حكومي عاجل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صالح الثبيتي - متحدث التعليم
10:07 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تكليف صالح الثبيتي متحدثًا رسميًا لـ وزارة التعليم

أهم 10
9:25 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أهم 10.. ولي العهد على "FOX News" وبيان عاجل من الداخلية ومداهمة لمحل حلويات شهير بجدة

WhatsApp Image 2023-09-20 at 8.32.04 PM
8:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مداهمة مفاجئة لمحل حلويات شهير بجدة.. ماذا وجد فيه؟

ولي العهد
7:24 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ولي العهد على قناة "FOX News" ..غدا في الواحدة صباحًا

زلزال المغرب
7:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بعد زلزال المغرب المدمر .. 3 زلازل تضرب عدة دول عربية خلال 24 ساعة (تفاصيل)

الجوازات
5:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات