بولندا تستدعي سفير أوكرانيا بعد تصريحات زيلينسكي.. ماذا يحدث؟

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طرق صادرات الحبوب



طلبات روسيا



استدعت وزارة الخارجية البولندية اليوم الأربعاء السفير الأوكراني لدى وارسو بشأن تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي.وذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية، أن الخارجية استدعت السفير الأوكراني بشأن تصريحات زيلينسكي، حول صادرات الحبوب الأوكرانية، بعد أن مددت وارسو الحظر المفروض على تلك الصادرات بمعزل عن قرار الاتحاد الأوروبي.وكان زيلينسكي قال في كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن كييف "تعمل جاهدة على الحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب"، وأن "المسرح السياسي" حول واردات الحبوب لا يخدم إلا موسكو.وأعلنت كييف أول أمس أنها تعتزم التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الحظر الذي فرضته كل من بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، على وارداتها من الحبوب.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب "عند الإيفاء بطلباتها".جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس بوتين في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية المنعقدة بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، قبل أيام.وقال بوتين: "فرضت علينا عقوبات وتم إعاقتنا عمًدا في تصدير الحبوب والأسمدة، ومع ذلك نُلام على الأزمة الحالية في السوق العالمية".وأضاف: "نحن مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بطلبات روسيا".وأوضح بوتين أن "روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد لهذا العام".