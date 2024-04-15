بسبب الظروف الجوية.. قرار قطري يخص جميع الموظفين والطلاب

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، أنه تقرر اعتماد العمل "عن بعد" غدا الثلاثاء، لكافة الموظفين في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن ذلك يأتي نظرا للحالة الجوية الاستثنائية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة.



المستثنون من القرار:



التعليم "عن بعد":



وأوضحت الأمانة، في بيان لها اليوم، أنه يستثنى من هذا القرار موظفو القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي وكذلك الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل.وأهابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسادة المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة واتباع إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية بالدولة.من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، إنه حرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة مع ضمان استمرار العملية التعليمية فقد تقرر أن يكون التعليم يوم غداً الثلاثاء، الموافق 16 أبريل 2024، تعليمًا عن بُعد في جميع مدارس الدولة.