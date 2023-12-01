الـ"يونيسيف": استئناف الحرب على غزة يهدد بكارثة على الأطفال

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أعلنت منظمة اليونيسيف أن أي شيء في غزة غير السلام المستدام ، هو استئناف لقتل الأطفال.



الوضع الصحي والغذائي الذي يزداد سوءًا اضافة اعلان



المزيد من الهجمات على غزة سيكون بمثابة مذبحة



ضرورة وقف الحرب نهائيًا في غزة



وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إيلدر في بيان : إن الوضع الإنساني المزري والمحفوف بالمخاطر في غزة وضخامة الاحتياجات ، والوضع الصحي والغذائي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم يهدد بكارثة لا مثيل لها للأطفال.واضاف أن التقاعس في فرض وقف إطلاق النار هو موافقة على قتل الأطفال، وأن المزيد من الهجمات على غزة سيكون بمثابة مذبحة.وأكد أنه زار مستشفى ناصر وهو المستشفى الوحيد الكبير الذي لازال يعمل في غزة بسعة 200%, وكانت الهجمات قد أدت بالفعل إلى إصابات على بعد خمسين متراً من المستشفى، حيث ينام المئات من النساء والأطفال في الممرات، مطالبًا بوقف الأعمال العدائية قبل وقوع كارثة إنسانية هناك.