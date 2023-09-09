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إعلان حالة الطوارئ في ليبيا.. ماذا يحدث؟

الحكومة الليبية
اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة
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أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، يومي الأحد والاثنين عطلة طارئة بسبب الأحوال الجوية المتوقعة شرق البلاد.!

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وأوضح بيان اللجنة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن العطلة تشمل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.
وعقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم، اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة، حيث دعت جميع عمداء البلديات المعنية بـ الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء جميع المناطق التي يتوقع أن تشهد فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.

الطوارئ القصوى

ووجهت اللجنة جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة، تحسبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية".
واتفق أعضاء اللجنة على أن تبقى في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لظروف الأحوال الجوية، ومتابعتها باستمرار الأحداث على مدى الساعة.
وأعلنت حكومة حماد الجمعة حالة الطوارئ في شرق ليبيا، استعدادا للتعامل مع أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مطالبة جميع الجهات في المنطقة الممتدة من سرت غربا إلى بلدة امساعد شرقا بالتأهب، ورفع أقصى درجات الاستعداد، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية القادمة.

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