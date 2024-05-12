مشاهد مذهلة.. حمم بركانية تضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية ومقتل العشرات

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تعرضت جزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم الأحد، لحمم بركانية باردة وفيضانات ما أسفر عن مقتل 37 شخصا في حصيلة أولية.



حمم بركانية بجزيرة سومطرة:

وأفاد مسؤولون محليون، أن أمطارا غزيرة وسيول من الحمم الباردة والطين المتدفقة على سفوح بركان في جزيرة سومطرة الإندونيسية تسببت في سيول أسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل .وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن السيول جرفت الناس وأغرقت أكثر من 100 منزل ومبنى.وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال 19 جثة من قرية كاندوانغ الأكثر تضررا في منطقة أغام، وانتشلوا تسع جثث أخرى في منطقة تاناه داتار المجاورة.كما تم انتشال ثماني جثث من الطين خلال السيول القاتلة التي ضربت أيضا بادانغ باريامان، وتم العثور على جثة واحدة في مدينة بادانغ بانجانغ.أيضا تسببت الأمطار الموسمية والانهيارات الطينية الكبيرة الناجمة عن تدفق الحمم البركانية الباردة على جبل مارابي في فيضان نهر على ضفافه وتمزق قرى جبلية بأكملها.