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كان تحت سيطرة "الدعم السريع".. حريق هائل إثر قصف مدفعي طال القصر الجمهوري القديم بالخرطوم

القصر الجمهوري
القصر الجمهوري
أ أ
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انتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع تناقلتها وسائل إعلام سودانية، والتي وثقت حريقا ضخما شبّّ في القصر الجمهوري القديم في العاصمة الخرطوم.

حريق بالقصر الجمهوري في الخرطوم:

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وأظهرت مقاطع الفيديو اشتعال النيران في باحة القصر الجمهوري القديم وسط محاولات من جنود الدعم السريع لإطفاء الحرائق باستخدام المياه.
ونقلت صحيفة "الراكوبة" عن المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبدالله، أمس الأحد، أن ستة أشخاص من أسرة واحدة قتلوا بالسلمة القديمة جنوب الحزام إثر سقوط قذيفة مدفعية بمنزلهم.
وتشهد منطقة جنوب الحزام التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع قصفا مدفعيا وجويا بين الفينة والأخرى مما يؤدي لسقوط ضحايا مدنيين.
فيما كشفت مصادر بقوات الدعم السريع لراديو دبنقا عن قصف عشوائي شنه الجيش يوم الأحد على القصر الجمهوري مما أدى لحرق القصر القديم.
يذكر أن القصر الجمهوري يعتبر أحد معالم الخرطوم الأثرية حيث تم تشييده في العام 1832م.

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