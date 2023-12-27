الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مصرع 24 شخصًا وإصابة 445 في انفجار بمستودع وقود بهذه الدولة

حريق
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الحكومة في غينيا اليوم أنها تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن انفجار في مستودع الوقود الرئيسي، الذي نتج عنه مقتل 24 شخصًا وإصابة 445، بعد تسعة أيام على اندلاعه.اضافة اعلان

إخماد حريق غينيا


وقالت الحكومة في بيان: إن فرق الطوارئ ومكافحة الحرائق والإنقاذ، تمكنت من "إخماد الحريق بالكامل"، مشيرة إلى أن عمليات تبريد جميع منشآت البنزين مستمرة، وأن منطقة الحادث لا تزال مغلقة لدواعي التحقيق.
وأضافت أن 11 قتيلًا من بين 24 لم يتم التعرف على هويتهم بعد، مشيرة إلى أن 31 جريحاً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى فيما خرج 423 شخصا .

وفي واقعة منفصلة مؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اندلاع حريق هائل في مبنى تجاري في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

حريق في لوس أنجلوس



ووثق المقطع، اندلاع الحريق، وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما باشر رجال الإطفاء علميات إطفاء الحريق.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق نشب في خطوط نقل النفط التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية جنوب شرق ليبيا.

السيطرة على الحريق



وأوضحت المؤسسة، أن الحريق نشب أثناء الحفر لصيانة الخط من النقطة 160 إلى 162 كيلومتر في خط الشحن الرئيسي، الواصل بين حقل آمال وميناء رأس لانوف النفطي.

وأكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عدم حدوث خسائر مادية أو بشرية، متوقعة استئناف عمليات الصيانة في الساعات القليلة القادمة.

موقع حقل آمال



ويقع حقل آمال في منطقة الواحات، بالقرب من واحة أوجلة جنوب شرق ليبيا، وهو أكبر الحقول التي تشرف عليها شركة الهروج، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط،
كما يعد أهم الحقول في حوض سرت الجيولوجي، إذ يشمل امتياز الحقل منطقة كبيرة، تبلغ مساحتها حوالي 4200 كيلومتر مربع.
ويعتبر حقل آمال مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن حوالي أربعمئة ألف برميل من النفط في اليوم، وهو ما يعادل تقريبا ثلث كمية الإنتاج من النفط في ليبيا.

حريق ضخم يدمر مبنى تجاري في لوس أنجلوس pic.twitter.com/JBZVpcfDEG
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 25, 2023

اقرأ أيضا

إسقاط 12 مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

بعد ارتفاع غير مسبوق في الأسعار .. رئيس الأرجنتين يسرح 5 آلاف موظف

عاجل.. خلال أيام.. بريطانيا تعفي مواطني دول الخليج ودولة عربية من تأشيرة الدخول

التحقيقات مستمرة.. نقل جثماني "المواطن ورفيقه الكويتي" إلى الكويت غدًا

الطاقة الذرية: إيران تعيد تسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-26 at 6.36.22 PM
7:43 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

رئيس هيئة الأركان العامة يزور تركيا ويلتقي عددًا من المسؤولين

2023-12-26_17-09-00
6:00 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد اختفائهما.. العثور على مواطن ورفيقه الكويتي متوفيان في العراق

WhatsApp Image 2023-12-26 at 4.24.06 PM
5:27 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

انفجارات تدوي في سماء مدينة عربية وأجسام غريبة تسقط على شواطئها

2899776
3:01 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

فلسطين اليوم..الاحتلال يعتقل 55 في الضفة مع استمرار قصف غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حوادث الطرق
7:42 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تعرضت لحادث مروع نتج عنه كسر في الجمجمة.. تدخل فوري لإنقاذ حياة فتاة بالجوف

عدادات الكهرباء
7:34 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بعد السداد.. متى يستحق المستهلك التعويض من شركة الكهرباء؟

WhatsApp Image 2023-12-27 at 6.11.12 PM
7:16 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

ولي العهد يزور مفتي المملكة للاطمئنان عليه

الجثامين الموتى جثة
7:06 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. المتزوجون الأكثر عددا.. 136 شخصا ينهون حياتهم بدولة خليجية

الدفاع المدني
6:22 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تزامنًا مع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة.. تحذير مهم من الدفاع المدني

الهيئة العامة للعقار
6:13 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بدء تطبيق السجل العقاري في ثمانية أحياء جنوب وغرب الرياض