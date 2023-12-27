مصرع 24 شخصًا وإصابة 445 في انفجار بمستودع وقود بهذه الدولة

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أعلنت الحكومة في غينيا اليوم أنها تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن انفجار في مستودع الوقود الرئيسي، الذي نتج عنه مقتل 24 شخصًا وإصابة 445، بعد تسعة أيام على اندلاعه. اضافة اعلان





إخماد حريق غينيا

حريق في لوس أنجلوس

السيطرة على الحريق

موقع حقل آمال

وقالت الحكومة في بيان: إن فرق الطوارئ ومكافحة الحرائق والإنقاذ، تمكنت من "إخماد الحريق بالكامل"، مشيرة إلى أن عمليات تبريد جميع منشآت البنزين مستمرة، وأن منطقة الحادث لا تزال مغلقة لدواعي التحقيق.وأضافت أن 11 قتيلًا من بين 24 لم يتم التعرف على هويتهم بعد، مشيرة إلى أن 31 جريحاً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى فيما خرج 423 شخصا .وفي واقعة منفصلة مؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اندلاع حريق هائل في مبنى تجاري في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.ووثق المقطع، اندلاع الحريق، وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما باشر رجال الإطفاء علميات إطفاء الحريق.وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق نشب في خطوط نقل النفط التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية جنوب شرق ليبيا.وأوضحت المؤسسة، أن الحريق نشب أثناء الحفر لصيانة الخط من النقطة 160 إلى 162 كيلومتر في خط الشحن الرئيسي، الواصل بين حقل آمال وميناء رأس لانوف النفطي.وأكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عدم حدوث خسائر مادية أو بشرية، متوقعة استئناف عمليات الصيانة في الساعات القليلة القادمة.ويقع حقل آمال في منطقة الواحات، بالقرب من واحة أوجلة جنوب شرق ليبيا، وهو أكبر الحقول التي تشرف عليها شركة الهروج، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط،كما يعد أهم الحقول في حوض سرت الجيولوجي، إذ يشمل امتياز الحقل منطقة كبيرة، تبلغ مساحتها حوالي 4200 كيلومتر مربع.ويعتبر حقل آمال مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن حوالي أربعمئة ألف برميل من النفط في اليوم، وهو ما يعادل تقريبا ثلث كمية الإنتاج من النفط في ليبيا.حريق ضخم يدمر مبنى تجاري في لوس أنجلوس pic.twitter.com/JBZVpcfDEG— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 25, 2023