أمريكا من الداخل.. شاهد سائق يجر شرطيًا بمركبته أثناء توقيفه لمخالفته

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بعد توقيفه بسبب مخالفة مرورية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أقدم سائق على الهروب جارًا أحد عناصر الشرطة بمركبته في مشهد يخلع القلوب. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو بقته قناة"العربية"، أنه عندما قام أحد عناصر الشرطة بمحاولة توقيفه بسبب مخالفة مرورية.





الاعتداء والاتجار بمخدر الفنتانيل



شرطي يسحل امرأة حامل بفلوريدا



#العربية pic.twitter.com/HNNGwSKx6y بعد توقيفه بسبب مخالفة مرورية في ولاية ماساتشوستس.. سائق يهرب بينما الشرطي يتشبث بباب مركبته قبل أن يسقط ويصاب بجروح طفيفة.. لكن الشرطة طاردت السائق واعتقلته بتهم عدة منها الاعتداء والاتجار بمخدر الفنتانيل #أميركا September 15, 2023

وأوضح أنه بينما الشرطي حاول أن يتشبث بباب مركبته قبل أن يسقط ويصاب بجروح طفيفة، لكن الشرطة طاردت السائق واعتقلته بتهم عدة منها الاعتداء والاتجار بمخدر الفنتانيل.وقبل أيام، وفي واقعة تكشف عن وجه أمريكا الحقيقي من الداخل، وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا، وهم يطوقون سيارة.بدأت الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون، إلا أن وقائعها كشفت خلال الساعات الماضية.وأقدم الشرطي على فعلته رغم صراخ المرأة في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس"، لكن الشرطي سحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً: "لا يهمني".