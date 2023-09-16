أمريكا من الداخل.. شاهد سائق يجر شرطيًا بمركبته أثناء توقيفه لمخالفته

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بعد
توقيفه بسبب مخالفة مرورية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أقدم سائق على الهروب
جارًا أحد عناصر الشرطة بمركبته في مشهد يخلع القلوب.
وأظهر مقطع فيديو بقته قناة"العربية"، أنه عندما قام أحد عناصر الشرطة بمحاولة توقيفه بسبب مخالفة مرورية.
الاعتداء
والاتجار بمخدر الفنتانيل وأوضح أنه بينما الشرطي حاول أن يتشبث بباب مركبته
قبل أن يسقط ويصاب بجروح طفيفة، لكن الشرطة طاردت السائق واعتقلته بتهم عدة منها الاعتداء
والاتجار بمخدر الفنتانيل.
شرطي
يسحل امرأة حامل بفلوريداوقبل أيام، وفي واقعة تكشف عن وجه أمريكا الحقيقي من
الداخل، وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا،
وهم يطوقون سيارة.
بدأت الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون، إلا أن وقائعها كشفت خلال الساعات الماضية.
وأقدم الشرطي على فعلته رغم صراخ المرأة في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس"، لكن الشرطي سحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً: "لا يهمني".
بعد توقيفه بسبب مخالفة مرورية في ولاية ماساتشوستس.. سائق يهرب بينما الشرطي يتشبث بباب مركبته قبل أن يسقط ويصاب بجروح طفيفة.. لكن الشرطة طاردت السائق واعتقلته بتهم عدة منها الاعتداء والاتجار بمخدر الفنتانيل#أميركا #العربية pic.twitter.com/HNNGwSKx6y— العربية (@AlArabiya) September 15, 2023