السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أمريكا من الداخل.. شاهد سائق يجر شرطيًا بمركبته أثناء توقيفه لمخالفته

56456لاض
شاهد سائق يجر شرطيًا بمركبته
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

بعد توقيفه بسبب مخالفة مرورية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أقدم سائق على الهروب جارًا أحد عناصر الشرطة بمركبته في مشهد يخلع القلوب.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو بقته قناة"العربية"، أنه عندما قام أحد عناصر الشرطة بمحاولة توقيفه بسبب مخالفة مرورية.

الاعتداء والاتجار بمخدر الفنتانيل

 وأوضح أنه بينما الشرطي حاول أن يتشبث بباب مركبته قبل أن يسقط ويصاب بجروح طفيفة، لكن الشرطة طاردت السائق واعتقلته بتهم عدة منها الاعتداء والاتجار بمخدر الفنتانيل.

شرطي يسحل امرأة حامل بفلوريدا

وقبل أيام، وفي واقعة تكشف عن وجه أمريكا الحقيقي من الداخل، وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا، وهم يطوقون سيارة.
بدأت الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون، إلا أن وقائعها كشفت خلال الساعات الماضية.
وأقدم الشرطي على فعلته رغم صراخ المرأة في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس"، لكن الشرطي سحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً: "لا يهمني".


اقرأ أيضا

درنة
1:47 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بيان عاجل للنائب العام الليبي بشأن أسباب انهيار سدود درنة

زلزال
12:24 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بقوة 3.8 ريختر.. المغرب يتعرض لهزة ارتدادية جديدة

سيول ليبيا
11:44 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

بعد تسمم العشرات.. "مكافحة الأمراض" يطالب بإخلاء مناطق منكوبة في ليبيا

صلاة الغائب
11:21 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الآلاف في الأقصى ودول عربية يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

اقرأ أيضا

أمريكا تشيد بدور المملكة وجهودها في إحياء مفاوضات السلام باليمن

جرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

"الدولية للهجرة": نزوح أكثر من 38 ألفًا بسبب فيضانات ليبيا

69 % من الخرطوم.. 5 ملايين سوداني غادروا منازلهم منذ إبريل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الداخلية الكويتية 10:27 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تجار السموم في صدمة.. إحباط تهريب 400 كجم من الحشيش ومليون حبة كبتاغون بدولة خليجية

إعصار 7:35 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

إعصار إيداليا يجتاح فلوريدا مصحوبا برياح عاتية

بايدن 11:21 ص السبت، 26 أغسطس 2023

وصفه بـ"الوسيم والرائع".. بايدن يسخر من صورة ترامب الجنائية

اقرأ أيضا

إعصار دانيال في ليبيا 8
10:01 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

فاجعة درنة.. 11300 قتيل و20 ألف مفقود (تقرير)

مدينة درنة هي الأكثر تضررًا من الإعصار دانيال
2:04 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

خبير يكشف توقعات بكارثة 10 أضعاف إعصار ليبيا بدولة عربية (تفاصيل صادمة)

إشارة مرور
1:03 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

إحصائية صادمة بدولة خليجية.. 1000 شخص يكسرون الإشارة الحمراء يوميا

حميدتي
12:03 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

حميدتي يثير الجدل في تسجيل صوتي جديد.. وهذا مطلبه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F6GNUyGXsAAXuno
2:59 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بادر بالتقديم.. أكثر من 600 وظيفة متاحة بجهات مهمة بينها النيابة العامة

طريقة-سداد-الرسوم-في-النقل-المدرسي-1442.
2:28 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد بطاقة تشغيل النقل المدرسي

أهم 10
11:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أهم 10.. انتهاء حظر العمل في الشمس و5 أسباب للتعليم عن بعد ومشاهدات الاقتراب من الموت

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

F6Fr-gjXMAAzTDu
10:43 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

حساب المواطن
10:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم