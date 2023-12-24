"همام التطوعي" برفحاء ينظم ندوة أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

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نظم فريق "همام التطوعي" بمحافظة رفحاء، التابع لوقف العطاء اليوم، ندوة بعنوان "أثر القرآن الكريم في اللغة العربية"، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو تحت شعار العربية: " لغة الشعر والفنون". اضافة اعلان





محاور الندوة



مناقشات وتبادل الآراء



وتناولت الندوة عدة محاور ابتداءً بلمحة تاريخية عن اللغة العربية ونشأتها وتطورها على مر العصور، ثم أثر القرآن العميق على مختلف جوانبها، والمحافظة عليها، وتهذيبها ونشوء علوم عديدة على ضفافها، وتوحيد اللهجات، وانتشارها وتحولها للغة عالمية وغيرها.وشهدت الندوة مناقشات وتبادل الآراء حول محاور الندوة التي تعد جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الوعي بأهمية القرآن الكريم في الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها.