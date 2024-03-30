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صحيفة تواصل الالكترونية

جمعية هداية بالخبر تقدم رحلات عمرة لـ 749 شخصًا من جنسيات مختلفة

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
مشروع العمرة الرمضانية يستهدف المسلمين الجدد
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 سيّرت جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بمحافظة الخبر، خلال شهر شهر رمضان المبارك الحالي، ثلاث رحلات للعمرة، استفاد منها 749 شخصًا.اضافة اعلان
والمستفيدون من الجاليات الهندية والفلبينية والبنغالية والباكستانية والبنجلاديشية والجاليات العربية، إضافة إلى طلاب المنح الدوليين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

مشروع العمرة الرمضانية

 وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أديب الزامل، أن مشروع العمرة الرمضانية، أحد المشاريع الموسمية التي تستهدف المسلمين الجدد الذين لم يسبق لهم العمرة من أبناء الجاليات من جنسيات مختلفة.
وأضاف: "يرافق كل جالية داعية بلغتها، ليقوم بإلقاء الدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية، وشرح مناسك العمرة، وعمل المسابقات المتنوعة في رحلة الذهاب والإياب إلى المشاعر المقدسة، وما يتخللها من تعميق التواصل والتعاطف والتحاب بين المسلمين من مختلف الجنسيات".

مشرفون ومترجمون لشرح المناسك للمعتمرين

وأكد الزامل، أن الجمعية وفرت مشرفين ومترجمين لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين، إضافةً إلى برنامج دعوي وتوفير الوجبات الغذائية لهم والسكن الملائم.
وأشار إلى أن الجمعية سيّرت آخر رحلة لـ84 شخصاً من طلاب المنح الدوليين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وعدد من الجاليات من جنسيات مختلفة.

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