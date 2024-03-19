جمعية "أسرة" ببريدة تدشن حملة "بيوتكم سكنًا"

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دشن رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة"، الدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة، أمس، حملة "بيوتكم سكنًا"، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وعدد من الإعلاميين ومنسوبي الجمعية.





شراء مبنى استثماري بقيمة 3.5 ملايين ريال



وأوضح المشرف العام على برامج الجمعية عبدالله الغصن، أن هذه الحملة تستهدف شراء مبنى استثماري بقيمة تقارب 3.5 ملايين ريال يُصرف ريعه على مراكز وبرامج ومشاريع الجمعية.

وتدشين حملة "بيوتكم سكنًا" تهدف لتحقيق الدعم والاستقرار للأسرة وإصلاحها وتأهيلها وتمكينها، وتعريف المجتمع بالبرامج والخدمات المقدمة لكل أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن من أهم الأهداف المحافظة على كيان الأسرة وتماسكها، والإسهام في بناء الأسرة الناشئة على أسس صحيحة؛ وتهدف أيضاً إلى تأهيل وتثقيف الأمهات والفتيات، لافتاً إلى أن هذه الحملة ركزت على الدور الهام والضروري للسيدات في تكوين الأسرة الناجحة.

