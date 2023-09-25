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صحيفة تواصل الالكترونية

فكرة مذهلة لإخفاء حاويات القمامة والحفاظ على جمال المدن بالأردن

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صندوق القمامة
أ أ
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وثق مقطع فيديو طريقة مبتكرة ومذهلة للتخلص من القمامة في مدينة شقراء بالأردن.

صناديق القمامة:


ويظهر الفيديو  تصميم صناديق القمامة أسفل الأرض بينما تم وضع شكل دائري فضي جميل في الأعلى.اضافة اعلان

وعن طريق هذه الطريقة يتم إلقاء القمامة من فوهة الشكل الفضي لتصل إلى عربة القمامة في الأسفل.

وحين تأتي سيارة القمامة الكبيرة يتم إفراغ محتويات العربة الصغيرة فيها ثم إعادتها مرة أخرى إلى مكانها.

ويقوم عمال النظافة بجهود كبيرة في عملية تحميل عربة القمامة الصغيرة على العربة الأم وإفراغ محتوياتها بالكامل:

التخلص من القمامة:


هذه الفكرة الجميلة تتيح إمكانية التخلص من القمامة بطريقة آمنة تماما وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته.

كما تتيح تلك التجربة المذهلة الحفاظ على البيئة من الملوثات خاصة وأن في بعض الأحيان تقع القمامة من الصندوق على الأرض وتحيط به الحشرات.

ويمكن تعميم تلك التجربة قريبا في أماكن عديدة بالمملكة للحفاظ على المنظر الحضاري والقضاء على أي تلوث محتمل.



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