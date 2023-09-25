فكرة مذهلة لإخفاء حاويات القمامة والحفاظ على جمال المدن بالأردن

صناديق القمامة:



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التخلص من القمامة:



في مدينة شقراء هكذا تم إخفاء حاوية القمامة وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي والتشوه البصري ..فكرة رائعة 🤩👏 pic.twitter.com/4wY33tl5ab September 24, 2023

وثق مقطع فيديو طريقة مبتكرة ومذهلة للتخلص من القمامة في مدينة شقراء بالأردن.ويظهر الفيديو تصميم صناديق القمامة أسفل الأرض بينما تم وضع شكل دائري فضي جميل في الأعلى.وعن طريق هذه الطريقة يتم إلقاء القمامة من فوهة الشكل الفضي لتصل إلى عربة القمامة في الأسفل.وحين تأتي سيارة القمامة الكبيرة يتم إفراغ محتويات العربة الصغيرة فيها ثم إعادتها مرة أخرى إلى مكانها.ويقوم عمال النظافة بجهود كبيرة في عملية تحميل عربة القمامة الصغيرة على العربة الأم وإفراغ محتوياتها بالكامل:هذه الفكرة الجميلة تتيح إمكانية التخلص من القمامة بطريقة آمنة تماما وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته.كما تتيح تلك التجربة المذهلة الحفاظ على البيئة من الملوثات خاصة وأن في بعض الأحيان تقع القمامة من الصندوق على الأرض وتحيط به الحشرات.ويمكن تعميم تلك التجربة قريبا في أماكن عديدة بالمملكة للحفاظ على المنظر الحضاري والقضاء على أي تلوث محتمل.