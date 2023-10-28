هل هناك علاقة لـ"السهر" بقصر القامة؟.. استشاري يكشف مفاجأة

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كشف استشاري
الغدد الصماء والسكري الدكتور محمد مدخلي، مفاجأة عن أسباب اضطراب "هرمون
النمو" الذي يؤدي لقصر القامة.
النوم العميق والسهروقال مدخلي في
لقاء ببرنامج "سيدتي": هناك أسباب فسيولوجية تؤدي إلى نقص هرمون النمو
الذي يصل لأعلى مستوياته في أول ساعتين من النوم العميق.
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وأضاف: ممكن أن السهر خاصة عند الأطفال أو الأشخاص الذين في مرحلة النمو قد يؤثر على مستويات هرمون النمو؛ وبالتالي يصاحبه نقص نسبي لهرمون النمو يؤثر على طول القامة التي تسمى لخبطة الساعة البيولوجية والتي تؤثر على عدة هرمونات من ضمنها هرمون النمو.
وقبل ذلك، أكد د.ناصر الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري وسمنة أهمية ملاحظة مشاكل قصر القامة لدى الأطفال والتعالم معها بطريقة صحيحة في السن الصغيرة.
علاج قصر القامة لدى الطفلوقال الجهني، احذروا تأخثر علاج قصر القامة ، وإذا طفلك أو طفلتك يبدو قصيرا عن أقرانهم في نفس العمر أو نفس الفصل الدراسي، يجب استشارة الطبيب في سن مبكرة من العمر للكشف عن الأسباب مثل نقص هرمون النمو وعلاجها مبكرا لتفادي قصر القامة بعد البلوغ. وفي وقت سابق، شدد د. باسم كردي، استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية، على أهمية استشارة طبيب الأطفال المختص قبل إعطاء الطفل هرمونات النمو. وقال كردي، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “كل شهر تقريبًا يمر عليّ أهل يطلبون هرمون النمو لأطفالهم ذو النمو والطول الطبيعي بحجة أن “الطول عز”.
ماذا تعرف عن هرمون النمو؟وأضاف أن هرمون النمو هو دواء يعطى لحالات طبية محددة مثل نقص هرمون النمو وقصر القامة وبعض المتلازمات وغيرها.
وتابع د. باسم كردي “لا أرى وصفة لطفل ذو نمو طبيعي ووجود بعض من يوصفه لذلك لا يعني بالضرورة صحته في رأيي”.