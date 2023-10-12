لهذه الأسباب.. احذر التفرقة في المعاملة بين الأبناء

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من تعليمهم المهارات الاجتماعية البسيطة، إلى المساعدة في تطورهم الأخلاقي، يلعب الآباء دورًا حيويًا في حياة أطفالهم. اضافة اعلان

أحد الجوانب التي يمكن أن يكون للوالدين تأثير كبير فيها، ما يتعلق منها بالعلاقات والروابط بين الأبناء. إذ يمكن أن تكون علاقات الأخوة واحدة من أطول العلاقات الدائمة في حياة الفرد ويمكن أن تخلق بيئة جيدة للنمو الشخصي.

لذا يقع أيضًا على عاتق الوالدين مسؤولية تشجيع ودعم علاقات الأخوة بين الأبناء. لكن التمييز في المعاملة بين الأبناء قد يكون به تأثير على رابطة الأشقاء مع بعضهم البعض.





المعاملة التمييزية بين الأبناء



الاكتئاب وضعف الروابط



لماذا تحدث المعاملة التفضيلية بين الأبناء؟



كيف يمكن للوالدين منع أو تقليل آثار المعاملة التفضيلية بين الأبناء؟



التواصل المفتوح



الرعاية والدفء



قضاء الوقت مع كل طفل على حدة



تحدث المعاملة التمييزية من جانب الوالدين عندما يعامل الآباء أطفالهم بشكل مختلف، مما يؤدي إلى محاباة أحدهم دون إظهار هذه المحاباة لغيره من الأبناء، وهو ما يمكن أن يؤثر بالسلب على الأبناء.وجدت الأبحاث أن المعاملة التفضيلية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض احترام الذات، والمزيد من أعراض الاكتئاب، والمزيد من حوادث القلق والعدوان لدى الطفل الأقل تفضيلاً.يسعى الأطفال في كثير من الأحيان إلى الحصول على الموافقة والقبول من والديهم، لذلك، عندما يشعرون بأنهم لا يتلقون ذلك، قد يتصرفون بطريقة لجذب الانتباه.يمكن أن تؤثر المعاملة التفضيلية أيضًا على العلاقات بين الأخوة’، حيث يكون هناك دفء أقل ومزيد من الصراع بين الأشقاء’، مما يؤدي إلى ضعف رابطة الأخوة.وأحد العوامل التي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في المعاملة التفضيلية بين الأشقاء هو المقارنة الاجتماعية’، والتي تحدث عندما يقارن الفرد نفسه بفرد آخر من أجل تقييم هويته.يمكن أن تؤدي المقارنة الاجتماعية في كثير من الأحيان إلى المزيد من أعراض الاكتئاب وضعف الروابط بين الأفراد الذين ينخرطون فيها.غالبًا ما تحدث المقارنة الاجتماعية بين الأفراد المتشابهين. وهذا يعني أن الأفراد من نفس الجنس وأولئك الذين نشأوا في بيئات مماثلة هم أكثر عرضة للمقارنة الاجتماعية.ولهذه الأسباب، فإن الأشقاء، وخاصة الأشقاء من نفس الجنس، هم أكثر عرضة للانخراط في هذا النوع من المقارنة.وغالبًا ما يلتقط الأشقاء هذه المعاملة من خلال المقارنة الاجتماعية - مقارنة الطريقة التي يعاملهم بها آباؤهم مقابل الطريقة التي يعامل بها آباؤهم إخوتهم.أرجع التقرير الذي نشرته جامعة بريجهام يونج الأمريكية، حدوث المعاملة التفضيلية بين الوالدين لعدة أسباب:أولاً - كل طفل مختلف. كل طفل لديه شخصياته الفردية الخاصة وقد تختلف حسب مزاجه.هذه الاختلافات يمكن أن تجعل تربية الأطفال أمرًا صعبًا. على سبيل المثال، في حين أن لدى بعض الأطفال مزاج أكثر سهولة، فقد يكون لدى أطفال آخرين مزاج أكثر صعوبة يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات مثل الغضب والعدوان.يمكن لهذه الاختلافات أن تجعل بعض الآباء يظهرون تفضيلًا لأحد الأطفال على الآخر لأن سلوكهم قد يكون من الأسهل التعامل معه.ثانيًا - قد تؤدي مراحل حياة الأطفال المختلفة أيضًا إلى معاملتهم بشكل مختلف.على سبيل المثال، من المحتمل أن يحتاج أحد الأخوة في الكلية إلى مساعدة مالية أكبر من الأخ الذي يدرس في المدرسة الإعدادية.قد يحتاج الأخ الأكبر الذي قد يعاني من مشكلة ما إلى دعم عاطفي إضافي مقارنة بالأخ الأصغر الذي حصل على درجة سيئة في الاختبار.في حين أن الاختلاف في العلاج بسبب اختلاف المواقف والاحتياجات التنموية أمر مفهوم، إلا أن الأطفال قد يظلون حساسين تجاه الاهتمام الأبوي المتزايد الذي يظهر لطفل آخر ويتأثرون به سلبًا.فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها تقليل المعاملة التفضيلية بين الوالدين في حالة حدوثها.يجب أن يكون الآباء على استعداد للمناقشة مع أطفالهم حول أسباب التصرفات التي قد يُنظر إليها على أنها معاملة تفضيلية.ويجب عليهم أيضًا أن يكونوا على استعداد لسماع وجهات نظر أطفالهم وفهم مشاعرهم من أجل إجراء التعديلات عند الحاجة.يمكن استخدام التواصل المفتوح لتوضيح أو تعديل القواعد التي قد تقلل من الصراع بين الآباء وأطفالهم.هذا الفهم المتزايد يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على علاقات الأخوة. يمكن أن يخلق بيئة أفضل للتعامل مع هذه القضايا بسرعة، ويمكن أن يريح عقول الأطفال فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية بين الوالدين.وينبغي أيضًا مساعدة الأطفال على فهم أن الآباء يبذلون قصارى جهدهم لتشكيل طريقة تربيتهم وفقًا للاحتياجات الفردية. قد يعني هذا أنه لكي يتم معاملتهم بشكل عادل، قد يحتاج الآباء في بعض الأحيان إلى معاملة أطفالهم بشكل مختلف.يجب على الآباء أن يقدموا الرعاية والدفء لكل طفل من أطفالهم. قد يبدو هذا من خلال التحدث مع الطفل الذي يمر بيوم شاق ويحتاج إلى التحدث أو احترام المسافة عندما يحتاج إلى التغلب على إحباطاته بمفرده.عندما يقدم الآباء الدعم العاطفي للأبناء، ينعكس هذا على أن الطفل يكون واثقًا من أن لديه اتصالًا فريدًا مع والديه.ويمكن أن تؤثر رعاية الوالدين والدفء بشكل إيجابي أيضًا على قوة علاقات الأخوة.يمكن أن يقلل من مستوى الصراع في المنزل، مما يمكن أن يساعد بعد ذلك في تعزيز العلاقات بين الأخوة.قد يشعر الأطفال بالضياع في الحياة العائلية المزدحمة، لذا فإن قضاء وقت فردي مع كل طفل يمكن أن يخلق أساسًا متينًا للعلاقة بين الوالدين والطفل.من خلال هذا الوقت الفردي، يمكن للأطفال بناء علاقة مع كل من الوالدين.يمكن لهذه العلاقات الفردية أن تساعد الأطفال على معرفة أن والديهم يرون احتياجاتهم ويستمعون إلى مخاوفهم بعيدًا عن إخوتهم الآخرين.يمكن أن يكون هذا اللقاء الفردي بسيطًا مثل القيام ببعض المهام معًا والاستفادة من الوقت للتحدث عن تجارب الطفل واهتماماته.بغض النظر عما إذا كان الوقت الذي نقضيه معًا هو عمل صغير أو كبير، فإن أي وقت مع طفلك له قيمة بالنسبة له. يمكن أن يعزز الرابطة بين الوالدين والطفل ويساعد على منع المعاملة التفاضلية بين الوالدين.عندما يقوم الآباء بإنشاء علاقات فردية قوية مع أطفالهم، يمكن بنجاح منع الآثار السلبية للمعاملة التفضيلية الفعلية أو المتصورة للوالدين.