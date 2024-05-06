في أي عمر يجب أن يكون للطفل غرفة خاصة به؟

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من الأمور التي تشغل اهتمامات الوالدين، معرفة الوقت المناسب لنقل طفلهما إلى غرفة مستقلة، وهي تجربة قد تبدو صعبة على الأبناء في البداية، قبل أن يعتادوا على ذلك لاحقًا.





متى تنقلين طفلك إلى غرفته الخاصة؟



غرفة آمنة



أغراض طفلك المكتظة بغرفتك



متى يخصص للطفل غرفة بعيدة عن إخوته؟



خصوصية الطفل



تحقيق التوازن بين الخصوصية والثقة



تعليم طفلك تحمل المسؤولية



تجهيز غرفة الطفل



إذًا، هل طفلك جاهز لغرفة خاصة به؟



يوصي العديد من الأطباء بأنه لا ينبغي للأطفال مشاركة السرير مع والديهم، لكنهم ينصحون بمشاركتهم الغرفة خلال الأشهر القليلة الأولى على الأقل، للحصول على الراحة والأمان.عندما ترضع الأم، الطفل رضاعة طبيعية، فإنها قد تضطر إلى الاستيقاظ كل بضع ساعات والذهاب إلى الغرفة الأخرى، وهو أمر قد يبدو أكثر إرهاقًا.في كثير من الأحيان لا ينام الأطفال طوال الليل. وإذا كان طفلك موجودًا في غرفة أخرى، فقد لا تسمعينه يبكي.قد يبكي الطفل لأنه يشعر بعدم الارتياح أو قد يحتاج إلى تغيير حفاضته، وما إلى ذلك. وعندما يكون طفلك في غرفة واحدة معك، فمن الأسهل مراقبته عن قرب.يمكنك السماح لطفلك بالنوم في الحضانة بمجرد أن يبدأ في النوم طوال الليل. وعادة ما يمكن في ذلك الوقت إيقاف الرضاعة الليلية. لكنك ستظلين بحاجة إلى الاطمئنان على طفلك من وقت لآخر، وسيكون من الآمن له أن ينام في سرير في غرفة مختلفة.إذا كان طفلك لا زال يرضع عندما ينتقل إلى غرفة مستقلة، فيجب عليك أن تتأكدي من أن الغرفة آمنة تمامًا بالنسبة له، وفق موقع magicalnest.com المختص بالشؤون الأسرية.يعتبر سرير الأطفال ذو الجدران العالية مثاليًا للحفاظ على سلامته أثناء الليل. تأكدي أيضًا من عدم وجود زوايا أو حواف حادة، وأن جميع الأدراج والستائر مغلقة بإحكام.عندما يكون طفلك رضيعًا، قد يحتاج إلى الكثير من الأشياء، مثل الحفاضات والمناشف والصابون والشامبو الخاص بالأطفال والألعاب والكتب وما إلى ذلك.منح الطفل غرفة مستقلة حيث يمكن تخزين كل هذه الأشياء وتنظيمها سيجعل حياتك أكثر تنظيمًا.ولكن متى تقومين بهذه الخطوة؟. إذا بدأت ترين الأشياء الخاصة بطفلك مبعثرة في كل مكان، فالأفضل إعداد غرفة خاصة به.وهذا هو أفضل وقت للبدء في تنظيم متعلقات طفلك. إنشاء مناطق للنوم واللعب وتخصيص مكان محدد لكل شيء.عندما يكون الأخ الأصغر مستعدًا للانتقال من غرفة الوالدين، فإنه عادةً ما ينتقل إلى غرفة الأخ الأكبر/ لكن متى يحتاج الأطفال إلى غرفتهم الخاصة؟ بدلاً من مشاركة الغرفة؟إذا كانت هناك فجوة عمرية كبيرة بين الأشقاء، ولكل منهما جداول زمنية مختلفة، فقد يستيقظ الطفل الأكبر سنًا مبكرًا لممارسة رياضة، أو المذاكرة في وقت متأخر من الليل، الأمر الذي قد يؤثر على نوم طفلك الأصغر سنًا.وبالمثل، عندما يطور الأطفال اهتماماتهم الخاصة، قد يرغب أحدهم في قراءة كتاب، بينما قد يرغب الآخر في ممارسة نشاط آخر في نفس الوقت. إذا لاحظت مثل هذه الاختلافات، فمن الأفضل أن تخصص غرفة مستقلة لكلا الأخوين.إذا لم يكن هناك غرفة إضافية متاحة، فيمكن التفكير في تقسيم الغرفة إلى مناطق منفصلة للنوم واللعب/ المذاكرة. وبهذه الطريقة، لن يزعج أي منهما الآخر.الخصوصية هي مفهوم يحتاج الأطفال إلى تعلمه واحترامه منذ سن مبكرة. في حالة الأشقاء حيث يكون أحدهما في المدرسة الثانوية والآخر في المرحلة الابتدائية، قد يجد الأخ الأكبر صعوبة كبيرة في الحفاظ على مساحة خاصة. ولهذا السبب عندما يصبح الأطفال في سن المراهقة، عادة ما يبدأون في طلب غرفتهم الخاصة.على الوالدين، احترام خصوصية أطفالهما، ويجب أن يثق الطفل بهما ويكون صادقًا معهما. بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، يمكنك اختيار تصميم الغرفة بطريقة لا يمكن قفلها من الداخل. وهذا مهم ليس فقط من أجل الثقة والخصوصية، ولكن أيضًا من أجل السلامة.إن تخصيص مساحة للأطفال في المنزل يجعلهم يتحملون المسؤولية عن أنفسهم. من الأسهل أن تطلب من طفلك أن ينظف غرفته بدلاً من أن تطلب منه أن يلتقط أغراضه من جميع أنحاء المنزل.يبلغ الأطفال سنًا كافيًا لتحمل مسؤولية تنظيف أنفسهم في نفس الوقت تقريبًا الذي يبدأون فيه الذهاب إلى المدرسة.يختلف إعداد غرفة الطفل كثيرًا عن تصميم غرفة نوم الكبار. يستخدم البالغون غرفة نومهم في المقام الأول للنوم والاسترخاء، ولكن غرفة الطفل هي المكان الذي قد يقضون فيه اليوم بأكمله ويشاركون في الأنشطة المختلفة.عندما تقوم بتصميم الغرفة، قم بتقسيم المساحة المتوفرة إلى منطقة نوم ومنطقة لعب ومنطقة مذاكرة. لا تحتاج ذلك بالضرورة إلى جدران. يمكنك استخدام السجاد أو اللعب على ارتفاعات السقف.خطط لمساحة تخزينية كبيرة مخصصة لأشياء مختلفة. سيحتاج طفلك إلى مساحة منفصلة للملابس، والبياضات، والألعاب، والكتب، والأحذية، وما إلى ذلك. والتخطيط لنظام تخزين فعال هو الأساس للحفاظ على تنظيم الغرفة وكيفية تحمل الأطفال لمسؤولية أنفسهم.السلامة هي جانب مهم آخر يجب أخذه في الاعتبار. لذا ينصح بتجنب الأثاث ذي الحواف الحادة. عند تصميم غرفة للأطفال الصغار، يكون الأثاث المدمج أكثر أمانًا من القطع المستقلة، لتفادي خطر السقوط.صمم أسلاك الغرفة بحيث لا تكون هناك كابلات مفكوكة على الأرض يمكن أن يتعثر بها الطفل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون جميع المقابس محمية من قبل الأطفال.وأخيرًا، يجب أن تكون الغرفة مضاءة جيدًا وبها الكثير من التهوية.كل طفل لديه احتياجات فريدة ولا يوجد إطار زمني محدد يمكنك الحكم على الطفل من خلاله، وتحديد متى يكون جاهزًا لغرفة مستقلة.لتشجيع هذه الخطوة، قم بإشراك طفلك في اتخاذ القرارات بشأن ترتيب الغرفة ودعه يشعر بملكيتها.