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طرق يجب على الأم أن تقوم بها.. تعرف على أهم فوائد تجشؤ الطفل الرضيع

فوائد الختان - طفل رضيع
طفل
أ أ
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يعد إرضاع الطفل مهمة شيقة ولكنها قد تكون بها تعب بعض الشيء، خاصة إن كان هذا طفلك الأول، فالأم بحاجة لمعرفة الطريقة الصحيحة في الرضاعة الطبيعية وتجشؤ الطفل.اضافة اعلان

موقع "ويب طب" قدّم أهم المعلومات في ما يخص تجشؤ الطفل في ما يأتي:

تجشؤ الطفل:


التجشؤ يساعد الطفل في التخلص من الهواء الذي يبتلعه خلال عملية الرضاعة

وفي بعض الحالات قد لا يتمكن الطفل من التجشؤ ليبقى الهواء بالداخل الأمر الذي يسبب الغازات والبصق.


يذكر أن الطفل بحاجة إلى التجشؤ بعد إتمام الرضاعة الصناعية أكثر مقارنة بالرضاعة الطبيعية.

وضعيات تساعد الأم  في تجشؤ الطفل:

وضعية الجلوس باستقامة وضم الطفل نحو الصدر للمساعدة في تجشؤ الطفل هنا اتبعي الخطوات الآتية:

1-ضمي الطفل إلى صدرك بحيث يجب أن يكون ذقن الطفل على كتفك مع إعطاء الدعم للطفل بيد واحدة.

2- قومي بالتربيت على ظهر الطفل بلطف في اليد الأخرى.

3- اجلسي على الكرسي الهزاز قد يساعدك في العملية أيضًا.

وحول وضعية الجلوس باستقامة ووضع الطفل على الحضن

اتبعي الخطوات الآتية:


1-قومي بوضع الطفل بحضنك وظهره بمواجهة صدرك.

2- استخدمي إحدى يديك لدعم رأس الطفل بحيث تكون أعلى من الصدر.

3- ربتي على ظهر الطفل بلطف باليد الأخرى.

4- ضعي طفلك على حضنك

طرق تساعد على تجشؤ الطفل:

1-ضعي طفلك على بطنه ووجه بمواجهة الأرض مع التأكد من دعم رأسه بيدك، على أن يكون مستواه أعلى من مستوى صدره.

2- قومي بالتربيت على ظهره بلطف حتى يتجشأ.

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