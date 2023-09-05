في خطوات بسيطة.. تقوية ذاكرة الأطفال وعلاج النسيان المتكرر

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وثق مقطع فيديو العديد من التمارين الخاصة بالأطفال والتي تسهم في تقوية الذاكرة.





مهارات بسيطة

أسباب ضعف الذاكرة:



ومن أسبابه أيضا ما يلي:





- ضعف الذاكرة لدى الأطفال يمكن أن ينتج عن سوء التغذية، وبخاصة إذا كان طعامه ينقصه الأوميجا 3 وبعض الفيتامينات مثل A ،E ،B، وبعض المعادن والأملاح مثل البوتاسيوم والكبريت والفوسفور والحديد.





- السمنة وكثرة الطعام وبخاصة قبل وقت المذاكرة مباشرة، حيث أننا جميعا نعلم أن عملية الهضم تحتاج للدم فى منطقة البطن، فتقل كمية الدم الواصلة للمخ، فيمكن أن تسبب النسيان لما يحصل فى ذلك الوقت.





- بعض الإصابات بالدماغ والأورام يمكن أن تسبب ضعف الذاكرة.





- الاكتئاب والصدمات النفسية لطفلك يمكن أن تكون سبب فى ضعف ذاكرته.





- عدم شعور ابنك بالأمان وقلقه المستمر وقلة نومه نتيجة لظروف معينة تمر بها الأسرة، كالتفكك الأسرى، يمكن أن تكون سبب فى ضعف ذاكرته.

ويظهر الفيديو طفلا يقوم بالعديد من المهارات البسيطة التي يبدو أنه تعلمها من أحد والديه وهي تسهم بشكل كبير في تحسين ذاكرته .التمارين مستمدة من أوضاع بسيطة كما أنه اعتمد على كلتا يديه في تنفيذها وهي تمارين يمكن لأي طفل القيام بها.وضعف الذاكرة والنسيان وبخاصة التحصيل الدراسى للطفل يمكن أن يكون بسبب عدم التركيز عند المذاكرة أو نتيجة لتشابه المعلومات.