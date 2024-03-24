النمو السليم للطفل.. علامات مهمة من سن 10 إلى 12 شهرا

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يؤكد خبراء الصحة، أهمية مراقبة الوالدين لنمو الطفل في أول عامين من بداية حياته، لضمان النمو الصحي والسليم للطفل في السنوات الأولى من حياته.



المهارات الحركية للطفل



تطور اللغة لدى الطفل



المهارات المعرفية الجديدة للطفل



تعزيز نمو الرضيع وضمان سلامته



احتضن طفلك واقرأ له قصة.



علامات تنذر بوجود مشكلة



ويوضح الأطباء، أن تحسّن المهارات الحركية يمكن ملاحظتها بسهولة، حيث إن معظم الأطفال في هذا السن يمكنهم الجلوس من دون مساعدة من أحد ويسحبون أنفسهم إلى وضع الوقوف.كما أن الزحف والحبو والمشي مع التشبّث بأثاث المنزل سيؤدي في النهاية إلى سير الأطفال بمفردهم. وفي عمر 12 شهرًا، قد يخطو العديد من الأطفال خطواتهم الأولى من دون دعم.وبإمكان معظم الأطفال في هذا السن إطعام أنفسهم بقطع صغيرة رقيقة من الأطعمة، حيث يمكنهم مسك الطعام بين الإبهام والسبابة. قد يكون بإمكانهم أيضًا استخدام الملعقة. وقد يستمتع طفلك بطرق المكعبات مع بعضها، ويضع الأغراض في حاويات ثم يخرجها، وأيضًا يدفع الأشياء بأصبعه.يستجيب معظم الأطفال في ذلك العمر إلى الطلبات الشفهية البسيطة. وقد يكتسب طفلك مهارة التعرف على الإيماءات مثل هز الرأس للتعبير عن الرفض أو التلويح بيديه بأنه مغادر. وتوقع أيضًا أن تصدر عن غمغمة طفلك نبرة صوت جديدة وتتطور كلماته مثل قول "بابا" و"ماما." وقد تسمع صيحات معينة تعبر عن دهشة طفلك مثل "أه-أوه!"من المرجح أن يتحسن فهم الطفل لوجود الأشياء حتى عندما تكون مخفية. ويُعرَف ذلك باسم مهارة فهم وجود الأشياء. ويمكن للأطفال في هذا العمر العثور بسهولة على الأشياء المخفية. ورغم أن طفلك قد يبكي عندما تغادر الغرفة، فمن المرجح أن يبدأ في إدراك أنك ما زلت موجودًا حتى عندما تكون بعيدًا عن الأنظار. وقد تجد طفلك يقلدك من خلال الضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد أو "التحدث" عبر الهاتف.يؤكد الأطباء، أنه لمعظم الأطفال الرُّضَّع في هذا العمر، يتزايد فضولهم، ويمكن لطفلك التحرك بشكل أسرع من ذي قبل. ويمكن أن تساعد البيئة الممتعة والآمنة الأطفال الرُّضَّع في هذا العمر على مواصلة التعلم، ولذلك عليك أن توفّر له بيئة آمنة للاستكشاف. انقل أي شيء قد يكون سامًا أو يسبب خطر الاختناق أو ينكسر إلى أجزاء صغيرة بعيدًا عن متناول طفلك.كذلك احرص على تغطية المقابس الكهربائية واستخدام بوابات السلالم. وكذلك يمكن أن يساعد تركيب بوابات بين الغرف على إبقاء طفلك سريع الحركة في أماكن آمنة.احرص أيضا على تركيب أقفال حماية الأطفال على الأبواب والخزانات. وإذا كان لديك أثاث له حواف حادة، فعليك تبطينها أو إزالتها من الأماكن التي يلعب فيها طفلك. ونفس الأمر ينطبق على الأجسام خفيفة الوزن التي قد يستخدمها طفلك لشد نفسه حتى يستطيع الوقوف مثل حاملات النباتات والمنضدات الصغيرة. ثبّت أرفف الكتب وأجهزة التليفزيون وحواملها بالحائط.من المهم، تخصيص وقت للقراءة كل يوم ولو لدقائق قليلة. ففي هذا العمر، قد يحب طفلك الكتب التي بها صور/أشكال أو رسومات أو أنشطة. اجعل قراءتك أكثر إمتاعًا له من خلال إضفاء تعبيرات الوجه والمؤثرات الصوتية وأصوات للشخصيات المصوَّرة.استمر في الحديث معه. تحدَّث إلى طفلك متى استطعت وامنحه فرصة للرد. فالحديث طريقة البالغين، وليس حديث الأطفال.يعلم طفلك تقليد الكلمات بشكل صحيح. كما أن استخدام جميع اللغات التي تتحدثها عائلتك يساعد طفلك على تعلمها في نفس الوقت.يمكن أن يصل طفلك إلى بعض مراحل النمو قبل موعده ويتأخر قليلاً في غيرها. ومع ذلك، من الجيد الانتباه للمؤشرات أو الأعراض التي تنذر بوجود مشكلة.يمكن استشارة طبيب الأطفال إذا ساورك القلق حيال معدل نموه أو كان الطفل:- لا يزحف أو يسحب باستمرار جانبًا واحدًا من الجسم أثناء الزحف.- لا يستطيع الوقوف مع المساعدة.- لا يستخدم الإيماءات مثل التلويح أو هز الرأس.- لا يثرثر أو يحاول نطق كلمات مثل "ماما" أو "بابا".- لا يبحث عن الأغراض التي أُخفيت أمام عينيه.- لا يشير إلى الأغراض أو الصور.