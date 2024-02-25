الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

7 نصائح مهمة قبل شراء سيارة جديدة

قبل شراء سيارة جديدة
سوق السيارات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعتبر السيارة من أهم الالتزامات ومن ضروريات العصر الحالي، لذا فمن الواجب معرفة نصائح المتخصصين وأهل الخبرة  قبل شرائها.اضافة اعلان

أفضل النصائح عند شراء سيارة جديدة

وحتى لا يندم الشخص بعد شراء السيارة، بحسب الخبراء والمتخصصين، فعليه الالتزام بهذه النصائح قبل شرائها:
1 - شراء سيارة تناسب ميزانيته.
2 - اختيار سيارة بمواصفات تراعي الأمان.
3 - تحديد طريقة تمويل السيارة إن كانت كاش أم تقسيط.
4 - وجود ضمان جيد على السيارة لعدد من السنوات.
5 - شراء السيارة المتداولة في السوق وبجودة عالية.
6 - الابتعاد عن السيارات النادرة التي يصعب إيجاد قطع الغيار الخاصة بها.
7 - الاعتماد على وكيل سيارات صاحب سمعة جيدة وطيبة، ويمتلك خبرة طويلة توفر لك صيانة مؤمنة.

إرشادات مهمة قبل البدء بقيادة السيارة الجديدة

ومن الجيد أن تبدأ قيادة السيارة الجديدة بحذر قبل القيادة على الطرق المزدحمة إن أمكن، ولابد من التأكد من عدة أمور هي كالتالي:
1 - تجربة السيارة جيدًا قبل استلامها، وقراءة العقد قبل توقيعه.
2 -  تأكد من إغلاق جميع الأبواب، بما في ذلك صندوق السيارة وغطاء المحرك.
3 - ضبط مقعدك حتى تتمكن من الضغط بشكل كامل على أدوات التحكم من المكان الذي تجلس فيه.
4 - وضع حزام الأمان الخاص بك، وتأكد من عدم التواء الحزام.
5 - تأكد من ضبط المرايا الخاصة بك بشكل صحيح.
6 - تأكد من تعشيق فرامل اليد، وأن ذراع التروس في الوضع المحايد قبل تشغيل السيارة.


اقرأ أيضا

عيب في جيب "جراند واجونير" يهدد حياة الركاب

ما أسرع سيارة 2024 في العالم؟

"وقاء" يبحث وسائل مكافحة الحشرات في المشاعر المقدسة

لوسيد: قريبا إنتاج سياراتنا في المملكة بالكامل

"بورشه" تطرح مميزات جديدة على سيارتها الكهربائية "تايكان"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook