7 نصائح مهمة قبل شراء سيارة جديدة

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تعتبر السيارة من أهم الالتزامات ومن ضروريات العصر الحالي، لذا فمن الواجب معرفة نصائح المتخصصين وأهل الخبرة قبل شرائها.





أفضل النصائح عند شراء سيارة جديدة



إرشادات مهمة قبل البدء بقيادة السيارة الجديدة



وحتى لا يندم الشخص بعد شراء السيارة، بحسب الخبراء والمتخصصين، فعليه الالتزام بهذه النصائح قبل شرائها:1 - شراء سيارة تناسب ميزانيته.2 - اختيار سيارة بمواصفات تراعي الأمان.3 - تحديد طريقة تمويل السيارة إن كانت كاش أم تقسيط.4 - وجود ضمان جيد على السيارة لعدد من السنوات.5 - شراء السيارة المتداولة في السوق وبجودة عالية.6 - الابتعاد عن السيارات النادرة التي يصعب إيجاد قطع الغيار الخاصة بها.7 - الاعتماد على وكيل سيارات صاحب سمعة جيدة وطيبة، ويمتلك خبرة طويلة توفر لك صيانة مؤمنة.ومن الجيد أن تبدأ قيادة السيارة الجديدة بحذر قبل القيادة على الطرق المزدحمة إن أمكن، ولابد من التأكد من عدة أمور هي كالتالي:1 - تجربة السيارة جيدًا قبل استلامها، وقراءة العقد قبل توقيعه.2 - تأكد من إغلاق جميع الأبواب، بما في ذلك صندوق السيارة وغطاء المحرك.3 - ضبط مقعدك حتى تتمكن من الضغط بشكل كامل على أدوات التحكم من المكان الذي تجلس فيه.4 - وضع حزام الأمان الخاص بك، وتأكد من عدم التواء الحزام.5 - تأكد من ضبط المرايا الخاصة بك بشكل صحيح.6 - تأكد من تعشيق فرامل اليد، وأن ذراع التروس في الوضع المحايد قبل تشغيل السيارة.