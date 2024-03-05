"لوسيد" تُطلق أول سيارة كهربائية بالمملكة في هذا الموعد

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كشفت شركة "لوسيد موتورز"، أنها تعتزم إطلاق أول سيارة كهربائية يتم تجميعها بمصنعها في المملكة في سبتمبر المقبل.





155 ألف سيارة سنويًا



إنتاج سيارات "لوسيد" بالكامل في المملكة



وزارة الداخلية تُسيّر مركبات أمنية كهربائية



مواصفات ومميزات سيارة لوسيد إير



كما أعلنت "لوسيد" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عن بدء إنشاء مصنع في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.وفي تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز"، أشار إلى أن المملكة تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.وأوضح أن المملكة ستعمل على تعزيز قدرتها في هذه الصناعة لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم.وفي تصريحات له، كشف فراس كاندلف، مدير التسويق في الشرق الأوسط بشركة لوسيد، أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المرحلة الثانية للإنتاج في المملكة.وبين أن هذه المرحلة تشمل إنتاج بعض موديلات الشركة بالكامل في مصنعها، القائمة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، بعد أن كانت المرحلة الأولى من الإنتاج تقتصر على تصنيع بعض القطع.وأكد أن سعة التجميع الحالية في مصنع جدة AMP-2 تبلغ 5000 سيارة سنويًا، لكنه لم يفصح عن عدد المبيعات المتوقعة خلال 2024، وفقًا لـ"الاقتصادية".يأتي هذا في وقت كشفت فيه وزارة الداخلية عن عزمها تسيير مركبات أمنية كهربائية من فئة "لوسيد"، ضمن أسطول الدوريات الأمنية في شوارع العاصمة الرياض.ويعد مصنع لوسيد السعودية هو الأول من نوعه في المملكة وخارج الولايات المتحدة، وبقدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 155 ألف مركبة سنويًا.و"لوسيد إير"، هي سيارة كهربائية بأربعة أبواب متطورة جدًا، وتتمتع بمدى مذهل يصل إلى 833 كيلومترًا للشحنة الواحدة وقوة مهولة تبدأ من 480 حصانًا تصل إلى 1111 حصانًا حسب الاختيار والطراز.وتتميز بتصميم مستقبلي أنيق ورياضي، وداخلية فاخرة مليئة بميزات التكنولوجيا والأنظمة المتقدمة.





أسعار لوسيد إير في المملكة



- "Air Pure" 442,750 ريال- "Air Touring" 540,500 ريال- "Air Dream Edition" 960,250 ريال- "Air Grand Touring" 680,800 ريال