سيارة مميزة.. تيسلا تُعلن عن "سايبرترك" لجذب الأنظار بهذا اللون

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بشكل جديد وإطلالة مميزة، أعلنت شركة تيسلا عن إطلاق سيارة سايبرترك بأيقونة مختلفة وسرعات مميزة.





تيسلا تُعلن عن "سايبرترك" لجذب الأنظار بالطلاء بالأحمر



النسخة الحمراء معروضة للبيع بشكل سري



وأوضحت الشركة - حسب"سعودي شوت"- أنها تدرس التعديل بابتكار طرق مختلفة لجذب الانتباه والعملاء، ولكن لا شيء يضاهي بساطة وأناقة طلاء السيارة باللون الأحمر.وبينت أن خيارات المصنع تقتصر على ألوان معدنية وباردة، حيث يرغب مالكو سايبرترك بشخصية أكثر حضورًا.وأكدت أن هذه الدرجة من اللون الأحمر المطفي والمرتبطة تاريخيًا بسيارات فيراري الكوبيه وفرت جاذبية رائعة للسيارة، حيث يطلق على هذا الطلاء اسم PPF أو “الطلاء القابل للتقشير”، وهي نفس التقنية التي استعملتها تيسلا لتوفير اللون الأسود بسعر يصل لـ 6,500 دولار، ويعتقد أن تكلفة طلاء هذه السيارة قد تجاوز ذلك.ونوهت إلى أن الطلاء السائل، يتميز بلمسة نهائية غير لامعة تحاكي لون فيراري الشهير، روسو كورسا.يذكر أن سياسة تيسلا تمنع إعادة بيع سايبرترك ما لم يقم العميل بعرضها على تيسلا، إلا أن هذه النسخة الحمراء معروضة للبيع بشكل سري بسعر 242,069 دولار.