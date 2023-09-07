تعديلات على سيارة مرسيدس.. تعرف على المواصفات والشكل الجديد

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أعلنت شركة "إتش إس موتور سبورت"، عن إجراء تعديلات تصميمية على السيارة مرسيدس AMG GT، الرياضية لحقنها بقوة إضافية، وزيادة ملامحها أناقة وجاذبية.





مواصفات السيارة الجديدة اضافة اعلان



تعديلات على المحرك



وقالت شركة التعديل الألمانية: "إن نسختها المعدلة من السيارة تتميز من خلال التباين اللوني الرائع بين اللون الأبيض للجسم واللون الأسود، لطاقم عجلات الألومنيوم الجديد قياس 20 بوصة في الأمام، و21 بوصة على المحور الخلفي.وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة التربو المزدوج V8 سعة 4.0 لتر، زادت قوته من 476 إلى 638 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 630 إلى 820 نيوتن متر.وتستهدف الشركة، إجراء تعديلات على أحدث سيارات مرسيدس لجذب المستهلك وتحسين معدلات المبيعات التي انخفضت خلال الآونة الآخيرة بسبب التراجع الاقتصادي التي رافقت مشاكل فترة كورونا.