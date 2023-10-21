بشرطين.. ما هي قطع السيارات الأربعة المستعملة المسموح باستيرادها؟

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تفاعل الحساب الرسمي لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه :" عندي استفسار بخصوص قطع غيار السيارات قيمتها أقل من ٣٠٠٠ هل عليها جمرك وهل يحق للمخلص الجمركي أخذ مبلغ؟". اضافة اعلان





شروط استيراد قطع الغيار المستعملة



التسجيل في ضريبة القيمة المضافة



وأجابت الهيئة موضحة بأنه :" يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية (ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة) وفق الشروط التالية:1- أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت.2- إرفاق شهادة تثبت أنها مجددة، على أن تكون مطابقة للمواصفات للمواصفات والمقاييس.في وقت سابق، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال".جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد بشأن مدى إلزامية الرقم الضريبي لنشاط بيع المنتجات الرقمية.وأجابت هيئة الزكاة، بقولها: "للتوضيح، يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال".وأضافت "أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري".