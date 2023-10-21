السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بشرطين.. ما هي قطع السيارات الأربعة المستعملة المسموح باستيرادها؟

عمليات استيراد سيارات في ميناء بالسعودية - الجمارك
أرشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تفاعل الحساب الرسمي لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه :" عندي استفسار بخصوص قطع غيار السيارات قيمتها أقل من ٣٠٠٠ هل عليها جمرك وهل يحق للمخلص الجمركي أخذ مبلغ؟".اضافة اعلان

شروط استيراد قطع الغيار المستعملة

وأجابت الهيئة موضحة بأنه :" يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية (ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة) وفق الشروط التالية:
1- أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت.
2- إرفاق شهادة تثبت أنها مجددة، على أن تكون مطابقة للمواصفات للمواصفات والمقاييس.

في وقت سابق، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال".

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد بشأن مدى إلزامية الرقم الضريبي لنشاط بيع المنتجات الرقمية.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة


وأجابت هيئة الزكاة، بقولها: "للتوضيح، يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال".

وأضافت "أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري".


اقرأ أيضا

ايلون وتسلا
2:54 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

إيلون ماسك قلق من هذا القرار وأثره على شراء السيارات

تسلا
5:00 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. "تسلا" تعمل على ميزة "تحذير نعاس السائق" بهذه الإجراءات

تسلا
11:49 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أرباح "تسلا" أقل من التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري

الصوتيات في السيارة
5:24 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أفضل 7 اختيارات أنظمة صوت للسيارة

اقرأ أيضا

5 نصائح لتقليل استهلاك الوقود في مركبتك

تعرف على أهم مميزاتها.. ما هو أفضل لون للسيارة برأيك؟

مع هطول الأمطار بعدة مناطق.. 10 نصائح لتجنب انزلاق السيارة على الطريق

السيارات ذاتية القيادة تسيطر على السوق.. بعد عامين فقط

هذه الدولة تمنح "الضوء الأخضر" لأول سيارة أجرة طائرة في العالم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

العناية بالسيارة في فصل الشتاء
4:48 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

11 نصيحة مهمة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء

WhatsApp Image 2023-10-13 at 2.33.48 AM
2:35 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

"بورش" الألمانية تستدعي 231 سيارة كهربائية بسبب مخاوف من انفجارها

إطارات السيارة
1:59 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

لسلامتك على الطريق.. 5 ضوابط لاختيار نوع الإطار المناسب لسيارتك

نقاط سوداء زجاج السيارة 2
10:25 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

تعرف على أهمية النقاط السوداء على الزجاج الأمامي للسيارة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اللقاء
3:28 م السبت، 21 أكتوبر 2023

البيان المشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة للمملكة

عبد-العزيز-الحصيني
3:20 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"الحصيني" : ظهور عاصفة قد تتحوّل لإعصار في بحر العرب

الشركاء
2:52 م السبت، 21 أكتوبر 2023

تفاصيل منح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف موفنتيس و القائد السعودية للنقل

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:59 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الرخصة المهنية للتخصصات.. كل ما تريد معرفته عن الموعد وطريقة التسجيل وتعديل المؤهل

علم المملكة
1:40 م السبت، 21 أكتوبر 2023

المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

الدفاع المدني إخماد حريق بسيارة
1:39 م السبت، 21 أكتوبر 2023

احتراق مركبتين إثر حادث مروع بجدة والدفاع المدني يتدخل (صور)