7 طرق للتغلب على قلة النوم في رمضان

أ أ

تظهر الأبحاث أن صيام شهر رمضان يمكن أن يؤدي إلى نوم أقل عمقًا أثناء الليل، علاوة على قصر الوقت بين الوجبات وصعوبة النوم على معدة ممتلئة، وفقًا للخبراء.

وقال الدكتور سيد كورانا، الطبيب النفسي في نيفادا بالولايات المتحدة، إن البيانات الحديثة تشير إلى أن الصيام أثناء النهار قد يزيد من الببتيد العصبي (اليقظة) بينما يؤدي إلى نوم أقل عمقًا في الليل.

وأضاف: "الصيام النهاري، كما هو الحال في شهر رمضان – يمكن أن يؤثر على النوم أثناء الليل والنهار"، بحسب ما أورد موقع (saatva.com).

وهناك عدة عوامل تلعب دورًا في هذا الإطار، من بينها أن الفترة الفاصلة بين الإفطار بعد غروب الشمس والسحور قبل الفجر قصيرة، ويعاني الكثيرون من نقص النوم خلال شهر رمضان، وفي ظل صعوبة النوم الجيد على معدة ممتلئة.

ووجدت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة "الأبحاث في العلوم الطبية "، أن الأشخاص الذين صاموا خلال شهر رمضان يعانون من أوقات نوم واستيقاظ متأخرة مقارنة بغير الصائمين.

وفي دراسة أخرى في المجلة الطبية السعودية، أبلغ المشاركون عن انخفاض جودة النوم بشكل عام أثناء الصيام خلال شهر رمضان.



وقال الدكتور جوناثان باكتاري، الخبير الصحي: "يمكن أن يكون للصيام تأثيرات إيجابية وسلبية على النوم بناءً على نتائج الأبحاث. من ناحية، يمكن أن يقلل الصيام من مستويات الأنسولين ويزيد من مستويات الميلاتونين، مما يساعد في نمط نوم أسهل وأفضل. ومع ذلك، قد يؤدي الصيام في بعض الأحيان إلى رفع مستويات الكورتيزول مما قد يؤدي إلى تعطيل أنماط النوم".





كيفية الحصول على قسط كاف من النوم خلال شهر رمضان



إتاحة الوقت لعملية الهضم



الحصول على قيلولة



النوم مع رفع الرأس



كل ببطء



عدم الأكل بكميات كبيرة



شرب الماء



قم بتدليك بطنك



إليك بعض النصائح للحصول على نوم أفضل خلال شهر رمضان:يوصي بكتاري بالانتظار لمدة ساعتين بعد تناول الطعام قبل الخلود إلى النوم. ويقول: "هذه إستراتيجية شاملة لتحسين النوم".وأشار كورانا إلى أن هناك توازنًا دقيقًا، "إذا تناولت الوجبة في وقت متأخر جدًا من الليل، ثم جرت محاولة البقاء مستيقظًا لبضع ساعات، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون أفضل لعملية الهضم، إلا أنه قد يكون هناك قدر أقل من النوم الإجمالي".لذا، فإنه ينصح من الناحية المثالية، بالحصول على القليل من الوقت على الأقل لهضم الطعام قبل النوم.قد تكون فترة النوم قصيرة للغاية خلال شهر رمضان، إذا وجدت نفسك مرهقًا كل صباح نتيجة الاستيقاظ لتناول السحور والبقاء مستيقظًا بعد الإفطار لهضم الطعام، ينصح بأخذ قيلولة قوية في فترة ما بعد الظهر إن أمكن.وقالت الدكتورة آمنة حسين، طبيبة أطفال حاصلة على شهادة البورد، واستشارية الرضاعة: "من الممكن بالتأكيد الحصول على قيلولة أطول لمدة أربع ساعات خلال النهار أثناء الصيام. لقد فعلت ذلك أثناء الصيام. إنه ليس لطيفًا، لكنه بالتأكيد قابل للتنفيذ!".إذا كنت لا تستطيع الانتظار لمدة ساعتين بعد تناول الطعام حتى تتمكن من الهضم - وهو أمر صعب عندما يكون أمامك بضع ساعات فقط قبل السحور! - حاول تجنب ارتجاع الحمض وحرقة المعدة من خلال وضعية النوم.وقالت مونيك ماي، طبيبة الأسرة في شارلوت بولاية نورث كارولاينا "النوم على جانبك الأيسر قد يساعد في علاج حرقة المعدة، ولكن الأهم هو رفع رأسك فوق مستوى صدرك، وهذا يساعد الجاذبية على إبقاء الأشياء تتدفق في اتجاه هبوطي وليس إلى الخلف، مما قد يسبب ارتجاع محتويات المعدة والحمض".تنصح الدكتورة راشيل إيفا ديو، طبيبة الطب الطبيعي: "إذا كنت تعلم أنك ستتناول وجبة كبيرة، فحاول تناول الطعام ببطء. هذا سوف يساعد جسمك على الهضم".وأضافت: "يقضي جسمك وقتًا ثمينًا في العمل على عملية الهضم. هذا يمكن أن يجعلك مرهقًا في اليوم التالي. تناول الطعام ببطء يعني هضمًا أفضل ويؤدي إلى نوم أفضل".وقالت الدكتورة بوني تاوب ديكس، خبيرة التغذية: "بعد الصيام، يأكل الكثير منا كما لو كنا نعوض الوجبات التي فاتتنا - ولكن الخطأ هو استهلاك أجزاء أكبر مما نحتاجه فعليًا لوجبة واحدة".المؤكد أن هذه الوجبة الكبيرة ستؤدي إلى تعطيل النوم، و"هذا يؤثر بشكل خاص على جهازك الهضمي ويمكن أن يؤدي إلى ليلة غير مريحة بلا نوم"، وفقًا لقولها.وتنصح ماي: "لتحسين نومك أثناء الصيام، تناول البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات والكربوهيدرات المعقدة لتمنحك مصدرًا مستدامًا للطاقة وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. تجنب الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المصنعة".يحب الحصول على كمية كافية من الماء أثناء الليل. وحذر من أن نقص الترطيب المناسب يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم. وأشارت إلى أن إن شرب كوب من الماء قد يساعد في ذك.توصي ديو بتدليك معدتك في اتجاه عقارب الساعة للمساعدة في هضم الطعام.وشرحت قائلة: "استخدم راحة يدك لتدليك بطنك بالكامل بلطف في اتجاه عقارب الساعة، بدءًا من الخط المركزي للجزء العلوي من بطنك، وتحريك اليد في دائرة في اتجاه عقارب الساعة لأسفل، وحولها، وتجاوز عظمة العانة، وتنتهي مرة أخرى في نفس "المكان الذي بدأت فيه. القيام بذلك لمدة 2-3 دقائق يساعد على الهضم".