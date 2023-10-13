6 نصائح مهمة للوقاية من أمراض الكلى

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وجه د.ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، نصائح مهمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": إنه يمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى من خلال الممارسات التالية: اضافة اعلان





تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى



أمراض الكلى المزمة

علاج أمراض الكلى

الأعراض

- تناول نظام غذائي صحي والمحافظة على الوزن المثالي- السيطرة على ضغط الدم- السيطرة على مرض السكري- تجنب المسكنات- ممارسك الرياضة- الإكثار من شرب الماءويوضح موقع مايو كلينيك أن مرض الكلى المزمن -الذي يطلق عليه أيضًا الفشل الكلوي المزمن- ينطوي على التوقف التدريجي لوظائف الكلى، حيث ترشّح الكلى المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم يمكن التخلص منها في البول.وقد يسبب مرض الكلى المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة من السوائل والمخلفات في الجسم.قد تظهر عليك في المراحل المتقدمة من مرض الكلى المزمن القليل من مؤشرات المرض أو الأعراض. وربما لا تدرك إصابتك بمرض في الكلى إلا بعد تطور الحالة.يركز علاج مرض الكلى المزمن على إبطاء تفاقم تلف الكلى، ويكون ذلك عادةً بالتحكم في سببه. ولكن، حتى السيطرة على السبب قد لا تمنع تلف الكلى من التفاقم.وقد يتطور مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي في مرحلته الأخيرة، وهي المرحلة التي قد تسبب الوفاة لو لم تُجرى الديلزة الاصطناعية أو زراعة الكلى.قد تظهر مؤشرات مرض الكلى المزمن وأعراضه بمرور الوقت إذا كان تفاقم تلف الكلى ببطء. وقد يسبب توقف وظائف الكلي تراكم السوائل أو مخلفات الجسم أو مشكلات في الكهارل. ويمكن أن يسبب توقف وظائف الكلى ما يلي بناءً على شدته:• الغثيان• القيء• فقدان الشهية• إرهاق وضعف• مشكلات النوم• زيادة البول أو قلّته• انخفاض النشاط الذهني• التقلصات العضلية المؤلمة• تورم القدم والكاحلين• جفاف البشرة مع الحكة• ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) الذي يصعب السيطرة عليه• ضيق النفس؛ عند تراكم السوائل في الرئتين• ألم في الصدر، في حالة تراكم السوائل حول بطانة القلب