استشاري يوضح العلاقة بين زيادة الكرياتينين في الدم وضعف الكليتين والعلاج المناسب

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أوضح د. سعد الشهيب استشاري أمراض الكلى، العلاقة بين زيادة مستوى الكرياتينين في الدم وصحة الكليتين.



نسبة الكرياتينين



وقال الشهيب، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، إن زيادة الكرياتينين في الدم تُعَدُّ علامة على ضعف الكليتين. وفعليًا، يُمكن تحسين حالات ارتفاع مستوى الكرياتينين من خلال العلاج المناسب والبدء المبكر. اضافة اعلان

وأضاف "هناك العديد من الأدوية الحديثة التي تُستَخدَم للسيطرة على مستوى الكرياتينين وتحسين وظائف الكلى".



العلاج المناسب



وتابع "من بين الأمثلة على هذه الأدوية، تَشملُ مجموعة ACE و ARB التي تُستَخدَم لتَخفيض الضغط وأيضًا علاج حموضة الدم، بالإضافة إلى مجموعة SGLT 2 التي تَخفِض مستوى السُكَّر في الدم. وأخيرًا، هُناك أيضًا دواء Fineronone.

وختم الشهيب بقوله "يفضل تَجنُّب استخدام المدرَّات قدر المُستطاع، يُمكن تحسين حالة المريض وتأخير تدهور وظائف الكلى من خلال العلاج المناسب والرعاية الجيدة، وأحيانًا، يُمكِنُ استعادة وظائف الكلى في الحالات المُبَكِّرة، كما رأيت في العديد من الحالات".

