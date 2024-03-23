5 عادات يومية تساعد على تقوية ذاكرتك

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كشفت عالمة أعصاب عن 5 عادات يومية تعمل على تحفيز العقل وتحسين الذاكرة، بدءًا من الحصول على 8 إلى 10 ساعات من النوم ليلًا وحتى ممارسة اليقظة الذهنية.

ويمكن أن تقلل حماية الدماغ من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، الذي لم يتوصل العلماء إلى علاج فعال له حتى الآن.

وأبرزت عالمة الأعصاب ومدربة الصحة العقلية، راشيل سامرز، العادات الصحية التي تشجع الجميع على تبنيها، في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".





النوم



ممارسة الرياضة



اليقظة الذهنية



أنشطة تقوية الدماغ



استرجاع الذكريات



تنصح سامرز: "احصل على قسط كافٍ من النوم. في الواقع، أثناء الليل، عندما نكون نائمين، نقوم بترسيخ الذكريات طويلة المدى". وأوصت بالنوم بما يتراوح بين ثماني إلى 10 ساعات في الليلة.وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، بأن ينام البالغون لمدة سبع ساعات على الأقل في الليلة.تؤكد سامرز أيضًا أهمية اتباع روتين تمرين ثابت، والتأكد من تضمين التمارين الهوائية.وأشارت إلى أن "التمارين الرياضية أثبتت أنها تحسن الذاكرة لدى البالغين الصغار والكبار على حد سواء".والتمارين الهوائية هي أي نشاط بدني يزيد من معدل ضربات القلب وتدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم لإنتاج الطاقة، مثل المشي أو الجري أو السباحة.وأوضحت سامرز أن هذه الحركات تجعل الدم يتدفق إلى الدماغ لدعم وظيفته، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".كما أدرجت سامرز اليقظة الذهنية كوسيلة رائعة لتعزيز صحة الدماغ.واليقظة الذهنية هي ممارسة التركيز على عقلك وجسمك للجلوس بشكل كامل في اللحظة الحالية.ووفقًا لها، "لقد ثبت أن اليقظة الذهنية تزيد من سمك قشرة الفص الجبهي، وهي منطقة من الدماغ مرتبطة بالانتباه والذاكرة".وشجعت الناس على التأمل أو الكتابة في مجلة لممارسة اليقظة الذهنية.قالت سامرز: "الأنشطة التي تتحدى عقلك، مثل تعلم لغة جديدة (...) يمكن أن تعزز أداء الذاكرة". وتابعت: "هذه الأنشطة تحفز الدماغ ويمكن أن تعزز نمو الروابط العصبية الجديدة".تقول سامرز إن العمل على استرجاع الذكريات سيساعدك على البقاء متيقظًا. وأضافت: "وهذا يعني التدرب على تذكر الأشياء من الذاكرة دون استخدام جوجل".ويؤدي القيام بذلك إلى تقوية الروابط التي تحمل ذاكرتك ومعرفتك في عقلك، مما يزيد من احتمالية قدرتك على تذكرها في المستقبل.