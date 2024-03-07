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دراسة: النوم أقل من 6 ساعات قد يسبب مرضاً خطيراً

عدم القدرة على النوم
النوم
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يؤكد الأطباء وخبراء الصحة، أهمية الحصول على القدر الكافي من ساعات النوم خلال الليل، لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

القدر الكافي من النوم

وفي هذا السياق، أوضحت دراسة سويدية إنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين ينامون 7 أو 8 ساعات الموصى بها في الليلة، فإن الذين ينامون عادة 5 ساعات في الليلة لديهم احتمالات أعلى بنسبة 16% للإصابة بالسكري.
ولاحظ فريق البحث من جامعة أوبسالا أن الحفاظ على نظام غذائي صحي لا يغير هذه النتيجة بالنسبة لمن ينامون قليلاً أو يعانون من الأرق، وفقا لـ"هيلث داي".

أهم نتائج الدراسة

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن الذين حصلوا على 3 إلى 4 ساعات فقط من النوم واجهوا خطراً أعلى بنسبة 41% للإصابة بالسكري.
وتم خلال الدراسة، فحص بيانات 248 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، تبين أنه حتى لو تناول الذين ينامون فترات قصيرة نظاماً غذائياً صحياً، يظل نفس الارتفاع في خطر الإصابة بمرض السكري.
وكشفت النتائج أن نقاط الضعف الخاصة بارتفاع خطر السكري بدأت تظهر لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات، ولم تُلاحظ لدى من ينامون 7 أو 8 ساعات.

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