5 أطعمة ومشروبات تجنبيها عند محاولة الحمل

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حث خبراء التغذية، النساء على تجنب تناول بعض الأطعمة أثناء محاولة الحمل.

وكشفت اختصاصية التغذية، رو هانتريس، عن الأطعمة التي كانت تتجنبها أو تقلل منها عندما تحاول الحمل. اضافة اعلان





الكحول



الكافيين



الأسماك الزيتية



الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ



الدهون المتحولة



يمكن أن يؤدي شرب الكحول أثناء الحمل أو محاولة الحمل، إلى انتقاله للجنين، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وتضيف أن الشرب أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى ضرر طويل الأمد للطفل، وكلما زادت كمية الشرب، زاد الخطر.وقالت هنتريس: "إذا كانت الأم تستهلك الكحول أثناء الحمل، فإن ذلك يزيد من خطر الإجهاض، بالإضافة إلى اضطراب طيف الكحول الجنيني الذي يمكن أن يسبب مشاكل عقلية وجسدية لدى الطفل".لكن الأمر لا يقتصر على فترة الحمل فحسب، بل إن استهلاك الكحول يرتبط أيضًا بانخفاض فرصة الحمل، كما تقول خبيرة التغذية.يجب الحد من تناول الكافيين عند محاولة الحمل، على الرغم من أنه ليس له تأثير سلبي على الحمل، وذلك لأن شرب الكثير منه يرتبط بزيادة فرصة الإجهاض، وفقا لـ هنتريس.وتنصح بألا تتناول النساء أكثر من 200 ملجم من الكافيين يوميًا أثناء محاولتهن الإنجاب، وهذا يعادل تقريبًا كوبين من القهوة سريعة التحضير، والتي تحتوي على حوالي 100 ملجم من القهوة لكل كوب.وإذا كنت تفرطين في شرب الكافيين أثناء الحمل، فإنك تخاطرين بمضاعفات، مثل انخفاض الوزن عند الولادة والإجهاض، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.تعتبر الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر غنية بالعناصر الغذائية، لذلك قد يبدو من المفاجئ أن يوصي أخصائيو التغذية بعدم الإفراط في تناولها أثناء محاولة الحمل.تقول هنتريس: "على الرغم من أنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية بما في ذلك الحديد واليود وأوميجا 3، إلا أنها يجب أن تقتصر على حصتين في الأسبوع بسبب الملوثات التي تحتوي عليها، والتي يمكن أن تتراكم في الجسم وتلحق الضرر بالجنين".وحذرت من أن الإكثار من تناول الأسماك الزيتية يمكن أن يكون ضارًا للجنين، لأنها تحتوي على ملوثات مثل الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.وتضيف أنه يجب على النساء الحوامل أيضًا تجنب الأسماك الجاهزة للأكل أو المدخنة على البارد أو المعالجة لأنها قد تكون ملوثة ببكتيريا الليستيريا.وهذا يمكن أن يسبب عدوى تسمى داء الليستريات، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت، أو تجعل الطفل حديث الولادة يعاني من مرض خطير، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية.يجب تجنب الأطعمة مثل البيض وكبد البقر وزيت السمك إذا كنتِ تحاولين الحمل، وفقًا للخبراء.وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ، والذي يجب على النساء اللاتي يحاولن الحمل توخي الحذر حتى لا يبالغن في تناوله، وفقًا لـ هنتريس.وقالت: "عند تناول فيتامين (أ) بكميات زائدة، يمكن أن يكون ضارًا للجنين".يتشكل فيتامين أ في الجسم عندما يتم تفكيك البيتا كاروتين، وهو اللون الموجود في الخضار الحمراء والصفراء والخضراء الورقية.الإكثار من فيتامين أ يمكن أن يسبب تشوهات للجنين تشمل السنسنة المشقوقة (تطور غير طبيعي للعمود الفقري)، صغر العيون أو عدم وجودها، الشفة الأرنبية، الحنك المشقوق، الأذنين الغائبين أو المشوهين، وتشوهات الأطراف والكلى والأعضاء التناسلية والقلب والغدة الدرقية. والهيكل العظمي، وفقا للجنة علم السموم في وكالة معايير الأغذية.يجب تجنب الدهون المتحولة الموجودة في السمن والكعك والبسكويت والوجبات السريعة إذا كنتِ تحاولين الحمل.تقول هانتريس: "يرتبط تناول الدهون المتحولة بزيادة في العقم ويمكن أن يؤثر على طول فترة الحمل مما قد يؤدي إلى عيوب في النمو والإجهاض".ومع ذلك، فهي تشير إلى أن هذه لم تعد مشكلة كبيرة كما كانت من قبل.وذلك لأن الشركات المصنعة خفضت بشكل كبير مستويات الدهون المتحولة في الأطعمة في السنوات الأخيرة بسبب آثارها السيئة المعروفة على الصحة، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية.