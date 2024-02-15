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منها ضيق التنفس.. 5 علامات تدل على مدى صحة قلبك

أمراض القلب
5 علامات تدل على مدى صحة قلبك
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تساعد بعض العوامل على تحديد مدى صحة القلب، حيث تعتمد على أشياء متعددة، مثل ضغط الدم، والتدخين، وكذلك الوزن.

5 علامات تدل على مدى صحة قلبكاضافة اعلان

ونتناول في السطور التالية، 5 علامات تدل على مدى صحة القلب، وفقًا لما ذكره "الكونسلتو" نقلاً عن موقع "Health shots".

1 - هل تشعر بألم في الصدر بعد المشي لفترة؟

يشير ألم الصدر عند بذل مجهود إلى وجود مشكلة في قلبك وأن عضلات قلبك تتقدم في السن.
ثقل في الصدر، ألم في الكتف الأيسر، أو في بعض الأحيان، آلام في الظهر، كلها مؤشرات على مرض القلب، فإذا ظهرت هذه الأعراض بعد المشي، فيجب عليك مقابلة طبيب القلب المختص والتحقق من مشاكل القلب.

2- هل تعاني من ضيق التنفس بعد صعود السلم؟

من الشائع أن تتنفس بصعوبة، عند صعود السلالم أو ممارسة الرياضة، حيث يحدث هذا بسبب تسارع معدل ضربات القلب.
ولكن إذا كنت لا تزال تتنفس بصعوبة بعد بضع دقائق من ممارسة التمارين الرياضية أو عند صعود الدرج، فأنت في مشكلة كبيرة، لأن هذه علامة على شيخوخة قلبك.

3- هل تشعر بالغثيان طوال الوقت؟

إذا كنت تشعر بالغثيان، وتعاني من مشاكل في الهضم، وحرقة في المعدة، وآلام في المعدة طوال الوقت، فهذه علامة على أن قلبك يتقدم في طريقه إلى الشيخوخة، بغض النظر عن مرحلتك العمرية.

4-هل تعاني من سرعة ضربات القلب؟

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب، يعد الرجفان الأذيني أمرًا شائعًا، وهذا يعني أن القلب يشيخ، وتعد هذه الحالة من الحالات الطبية التي تستدعي استشارة الطبيب المختص على الفور.

5- هل تتعرق عندما يكون الطقس باردًا؟

يمكن أن يكون التعرق عندما يكون الطقس باردًا مدعاة للقلق وعلامة على أن قلبك في خطر، حيث إن هذه يعد علامة على أن شيئًا ما ليس على ما يرام في قلبك.

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