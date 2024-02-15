منها ضيق التنفس.. 5 علامات تدل على مدى صحة قلبك

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تساعد بعض العوامل على تحديد مدى صحة القلب، حيث تعتمد
على أشياء متعددة، مثل ضغط الدم، والتدخين، وكذلك الوزن.
5 علامات تدل على مدى صحة قلبكونتناول في السطور التالية، 5 علامات تدل على مدى صحة
القلب، وفقًا لما ذكره "الكونسلتو" نقلاً عن موقع "Health shots".
1 - هل تشعر بألم في الصدر بعد المشي لفترة؟يشير ألم الصدر عند بذل مجهود إلى وجود مشكلة في قلبك
وأن عضلات قلبك تتقدم في السن.
ثقل في الصدر، ألم في الكتف الأيسر، أو في بعض الأحيان، آلام في الظهر، كلها مؤشرات على مرض القلب، فإذا ظهرت هذه الأعراض بعد المشي، فيجب عليك مقابلة طبيب القلب المختص والتحقق من مشاكل القلب.
2- هل تعاني من ضيق
التنفس بعد صعود السلم؟من الشائع أن تتنفس بصعوبة، عند صعود السلالم أو
ممارسة الرياضة، حيث يحدث هذا بسبب تسارع معدل ضربات القلب.
ولكن إذا كنت لا تزال تتنفس بصعوبة بعد بضع دقائق من ممارسة التمارين الرياضية أو عند صعود الدرج، فأنت في مشكلة كبيرة، لأن هذه علامة على شيخوخة قلبك.