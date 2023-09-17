4 إسعافات أولية حال إصابة العين بمادة كيميائية

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في كثير من الأحيان، قد يتعرض الشخص للإصابة في العين سواء كانت إصابة عادية نتيجة الاصطدام بشيء ما، أو كدمة أو دخول مادة كيمائية ضارة داخل العين.

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وفي هذا السياق، وجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نصائح مهمة في حال إصابة العين بمادة كيميائية.



الإسعافات الأولية حال إصابة العين بمادة كيميائية



- اغسل العين بالماء لمدة 15 إلى 20 دقيقة وإذا كانت الحروق شديدة يجب الاستمرار بغسل العين حتى الوصول إلى الطبيب

- لا تفرك العين

- لا تغمض العين أو تضع غطاء عليها

- توجه إلى أقرب طبيب عيون فوراً



في سياق آخر، يوجه الأطباء نصائح مهمة لحماية العين في فصل الخريف، حيث تتعرض العيون للكثير من العوامل الجوية التي قد تؤثر سلبا عليها.



رمال وأتربة



وهذه العوامل عبارة عن رمال وأتربة وغيرها من الشوائب التي يمكن أن تصيب العين بالكثير من الأضرار.



وقال الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب و جراحة العين جامعة بنها، إن العين تتأثر كثيرا وقت تغير الفصول خاصة عند دخول فصل الخريف الذى يصاحبه وجود الأتربة والعواصف فى بعض الأحيان، بحسب اليوم السابع.



أعراض الإصابة



أما عن الأعراض التي قد تظهر على العين ، أضاف أن تلك الظواهر قد تسبب حساسية قد تصل درجاتها فى بعض الأحيان إلى الشديدة والتى تتطلب تدخلا طبيا فوريا.



وأوضح أن حساسية العين تحدث بشكل عام بسبب تطاير حبوب اللقاح والجراثيم التى تحملها الرياح، وعندما تلمس عينك فإنها تؤدى إلى أعراض تشمل احمرار العين والدموع وسيلان وعطس وحكة في العين والأنف.



الحالات الشديدة



وأشار أن هذه الأعراض تصاحبها فرك العين المستمر مع دعكها بطريقة غير صحيحة مما يتسبب فى زيادة حساسية العين الأمر الذى يتطلب إعطاء قطرات للعين خاصة بالحساسية لتهدئة وضع العين وتجنب المضاعفات.



وأضاف أنه فى بعض الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر تدخل طبى لاحتياج المريض أدوية خاصة بالحساسية مع القطرات المناسبة للحالة لتجنب إصابة العين بعدوى شديدة.



حماية العين



ويمكن حماية العين من الحساسية في الخريف عن طريق اتباع الإرشادات وعدم تعريضها لتلك الظواهر السلبية التي قد تؤثر عليها.



كما يمكن استخدام سوائل لترطيبها دائما واستخدام أنواع من القطرات المطهرة باستمرار لقتل البكتيريا.





