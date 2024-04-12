4 أطعمة معلّبة فوائدها لا تُصدّق.. تعرف عليها

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تُعد الفواكه والخضراوات الطازجة هي المفتاح لنظام غذائي صحي ومتوازن، لكن هناك بعض الأطعمة المعلبة التي يمكن أن تحتوي أيضًا على الفوائد نفسها.

وكشف الجراح بهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، الدكتور كاران راج، عن 4 فواكه وخضروات تحتوي على نفس القدر أو أكثر من العناصر الغذائية عند تجميدها أو تعليبها.

وتشمل هذه الأطعمة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس":





الطماطم المعلبة



التوت الأزرق



البازلاء المجمدة



السبانخ



الطماطم المعلبة، تحتوي على كمية أكبر من الليكوبين المضاد للأكسدة مقارنة بالطماطم النيئة، بالإضافة إلى المزيد من الكالسيوم والحديد مقارنة بالطماطم الطازجة.لكنه أوضح أن الطماطم الطازجة تحتوي على مستويات أعلى "بشكل ملحوظ" من فيتامين أ مقارنة بالطماطم المعلبة.وتابع الدكتور راج: "إذا قمت بطهي الطماطم إما معلبة أو طازجة، فإنك تزيد من التوافر البيولوجي للليكوبين المضاد للأكسدة بشكل أكبر. وذلك لأن عملية الطهي تعمل على تليين جدران الخلايا النباتية مما يسهل امتصاص العناصر الغذائية.قد يحتوي التوت الأزرق المجمد على المزيد من الفيتامينات والبوليفينول (المغذيات الدقيقة النباتية) مقارنة بالتوت الطازج.وقال الدكتور راج: "يمكن أن تحتوي الفواكه والخضراوات المجمدة على مواد مغذية أكثر من نظيراتها الطازجة مثل التوت الأزرق المجمد، كما أنها تحتفظ بفيتامين سي والبوليفينول أكثر من التوت الطازج لأن عملية التجميد تبطئ فقدان العناصر الغذائية".ووفقًا له، فإن "معظم الفواكه المجمدة مثل التوت غالبًا ما يتم تجميدها خلال 24 ساعة من قطفها، وغالبًا ما تكون طازجة من الناحية الغذائية أكثر من المنتجات الطازجة الموجودة في السوبر ماركت لعدة أيام".يقول الدكتور راج، إن البازلاء المجمدة تحتوي على مستويات أعلى من أنواع معينة من فيتامينات ب وفيتامين إي مقارنة بالبازلاء الطازجة.وقال إن السبانخ تحتوي "في كثير من الأحيان" على مستويات أعلى من أنواع معينة من فيتامينات إي مقارنة بالسبانخ الطازجة.وأضاف الدكتور راج: "من الأفضل أن تتمكن من استخدام الحديد من السبانخ المجمدة بشكل أكثر فعالية من السبانخ الطازجة".وأشار إلى أنه "في السبانخ النيئة، يصعب امتصاص الكثير من محتوى الحديد، لكن السبانخ المجمدة غالبًا ما يتم سلقها وتعبئتها في مكعبات قبل تجميدها، مما يعني أنها قد تحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية المضادة مثل الأكسالات، مما يساعدك على امتصاص المزيد من الحديد".من جهتها، قالت مدربة التغذية، أويف بيرنز: "تتمتع الفواكه والخضراوات بأعلى قيمة غذائية عندما يتم قطفها طازجة. لكن عناصرها الغذائية تتناقص ببطء مع مرور الوقت".وأضافت: "إن تجميدها بعد وقت قصير من الحصاد يساعد على إبطاء فقدان العناصر الغذائية، والحفاظ على محتواها الغذائي لفترة أطول".