3 أوقات لا تنظف فيها أسنانك مطلقًا

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فيما يوصى بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا للمساعدة في الحفاظ على صحة الأسنان والفم، حذرت طبيبة أسنان من أن هناك مناسبات معينة يجب فيها تجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة. اضافة اعلان

وحددت طبيبة الأسنان في لندن، الدكتورة شادي مانوشهري في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، ثلاث مناسبات قالت إنه لا يجب فيها تنظيف الأسنان بالفرشاة، على النحو التالي:





1. لا تغسل أسنانك بعد المرض



2. لا تغسل أسنانك مباشرة بعد الإفطار



3. لا تغسل أسنانك بعد تناول الحلويات



متى تنظف أسنانك يوميًا؟



قالت الدكتور مانوشهري إن ذلك يرجع إلى أن محتويات المعدة حمضية للغاية والفم في حالة حمضية للغاية.وأضافت: "إذا قمت بتنظيف أسنانك مباشرة تتآكل مينا الأسنان بشكل أساسي".عندما تنتهي من تناول الطعام، قد يكون الفم في حالة حمضية للغاية. لذا تنصح الدكتور مانوشهري: "إذا كنت تنظف أسنانك، فإنك تفرك هذا الحمض على أسنانك، وهو معدن يمكن أن يؤدي إلى تآكلها".نصحت الدكتور مانوشهري: بالانتظار 60 دقيقة على الأقل لتنظيف الأسنان بعد تناول الحلويات.وعزت ذلك إلى أنه "عندما تأكل الحلوى للتو، فإن الفم يهضمها ويتحول إلى حمض، وسوف يفرك هذا الحمض على الأسنان ويدمر المينا".وتابعت: "لذا انتظر 60 دقيقة على الأقل قبل أن تنظف أسنانك"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بتنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين تقريبًا قبل الذهاب إلى السرير، وفي مناسبة أخرى يوميًا.لكن طبيب الأسنان قد يقدم لك المزيد من النصائح بناءً على صحة أسنانك واحتياجاتك.وتنصح الخدمة الصحية كذلك بما يلي: "بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، ابصق أي معجون أسنان زائد.لا تشطف فمك مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، لأن ذلك سيزيل الفلورايد المركز الموجود في معجون الأسنان المتبقي، "والشطف يخففه ويقلل آثاره الوقائية."ويمكن أن يساعد استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد في منع تسوس الأسنان، ولكن يجب تجنب استخدامه مباشرة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، وإلا فإنه سيؤدي إلى إزالة الفلورايد المركز الموجود في معجون الأسنان المتبقي على أسنانك.