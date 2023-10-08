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يعالج 23 مرضاً.. فوائد لن تصدقها لتناول الزبيب

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الزبيب
أ أ
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يعد الزبيب من أفضل الأكلات للجسم على الإطلاق لما يحتويه من مواد فعالة، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة منها وأفضلها أن يكون مغليا.
 

فوائد الزبيب

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وفيما يلي فوائد الزبيب الطبية، حيث أن الزبيب له دور كبير في علاج امراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي .

1- مخفض لضغط الدم المرتفع
2- مخفض للكوليسترول في الدم
3- واقي من أمراض سرطان القلب
4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
5- طارد للبلغم
6- مقاوم للميكروبات والفيروسات
7- مضاد للأكسدة
8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان
9- مخلص للجسم من السموم
10- مقلل للدم في الدورة الشهرية
11- مقوي للطحال والكبد والمعدة
12- مقوي للذاكرة
13-واقي من سرطان القولون
14- واقي للعيون من الأمراض
15- واقي من هشاشة العظام
16-مضاد للالتهابات
17- ملين
18- منقي للدم
19- مصفي ومنقي للصوت

الأمراض التي يعالجها الزبيب:


1- الامساك.
2- البواسير.
3- تسوس الاسنان.
4- التهاب اللثة.
5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.
6- امراض الكبد والمرارة.
7- سوء التغذية ونقص الوزن.
8- التهاب الحلق.
9- أمراض الرئة والصدر.
10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة
11- تقطير البول.
12- الملاريا.
13- داء النقرس.
14- الشقيقة.
15- اليرقان.
16- فقر الدم.
17- أمراض المعدة
18-حموضة المعدة
20-النزلات المعوية
21- الهرش والحكة
22- الجدري.
23- قراع الرأس.

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