يعالج 23 مرضاً.. فوائد لن تصدقها لتناول الزبيب

أ أ

يعد الزبيب من أفضل الأكلات للجسم على الإطلاق لما يحتويه من مواد فعالة، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة منها وأفضلها أن يكون مغليا.





فوائد الزبيب اضافة اعلان



وفيما يلي فوائد الزبيب الطبية، حيث أن الزبيب له دور كبير في علاج امراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي .





1- مخفض لضغط الدم المرتفع

2- مخفض للكوليسترول في الدم

3- واقي من أمراض سرطان القلب

4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء

5- طارد للبلغم

6- مقاوم للميكروبات والفيروسات

7- مضاد للأكسدة

8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان

9- مخلص للجسم من السموم

10- مقلل للدم في الدورة الشهرية

11- مقوي للطحال والكبد والمعدة

12- مقوي للذاكرة

13-واقي من سرطان القولون

14- واقي للعيون من الأمراض

15- واقي من هشاشة العظام

16-مضاد للالتهابات

17- ملين

18- منقي للدم

19- مصفي ومنقي للصوت



الأمراض التي يعالجها الزبيب:



1- الامساك.

2- البواسير.

3- تسوس الاسنان.

4- التهاب اللثة.

5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.

6- امراض الكبد والمرارة.

7- سوء التغذية ونقص الوزن.

8- التهاب الحلق.

9- أمراض الرئة والصدر.

10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة

11- تقطير البول.

12- الملاريا.

13- داء النقرس.

14- الشقيقة.

15- اليرقان.

16- فقر الدم.

17- أمراض المعدة

18-حموضة المعدة

20-النزلات المعوية

21- الهرش والحكة

22- الجدري.

23- قراع الرأس.