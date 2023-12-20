متحور كورونا الجديد JN.1 يضرب أمريكا.. و"الصحة العالمية" تحذر

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تشهد الولايات المتحدة، ارتفاعًا متزايدًا في أعداد الإصابات بـ كوفيد – 19 جراء المتحور الفرعي (JN.1) الذي ينتمي إلى سلالة "أوميكرون"، الأكثر انتشارًا في العالم. اضافة اعلان

وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن المتحور، وهو سليل BA.2.86 الذي ظهر هذا الصيف، يعد حاليًا هو المتحور الأسرع نموًا في البلاد.





حجم انتشار متحور JN.1



أعراض متحور JN.1



الصحة العالمية تحذر من متحور JN.1



ويمثل JN.1 نحو 21% من جميع الإصابات الجديدة بكوفيد-19، وينتشر خصوصًا في الشمال الشرقي، حيث يمثل ما يقدر بنحو 32% من الحالات الجديدة.وقالت الجمعية الطبية الأمريكية في بيان: "وسط ذروة موسم فيروسات الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة، ينتشر شكل متحور للغاية من سارس – كوفيد – 2 (المسبب لـ كوفيد 19) ويساهم في ارتفاع الحالات على مستوى البلاد: JN.1".واكتسب المتحور، الذي ظهر لأول مرة في سبتمبر، زخمًا خلال موسم العطلات، بحسب وكالة "يو بي آي".ووفقًا لأكبر جمعية للأطباء بالولايات المتحدة، فإن "JN.1 يمثل أكثر من 20% من جميع الحالات في الولايات المتحدة ويمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال وأفضل في اختراق أجهزة المناعة لدى الأشخاص".وتتشابه أعراض JN.1 مع متحورات فيروس كورونا الأخرى، والتي تشمل السعال والتهاب الحلق والاحتقان وسيلان الأنف والعطس والتعب والصداع وآلام العضلات وتغير حاسة الشم.ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والجمعية الطبية الأمريكية، إن أفضل حماية من المتحور الجديد هي البقاء على اطلاع دائم بلقاحات فيروس كورونا، وارتداء كمامة الوجه في الأماكن المزدحمة، وممارسة غسل اليدين بشكل جيد.وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن متحور JN.1 قد تضاعف إلى أكثر من الضعف في الولايات المتحدة بين عيد الشكر ومنتصف ديسمبر، وذلك بسبب رحلات السفر لقضاء العطلات وتراجع المناعة.وقال الدكتور شيشي لوه، رئيس قسم الأمراض المعدية في شركة التسلسل الجيني هيليكس: "عندما أنظر إلى منحنى النمو ، أجد أنه يرتفع بشكل حاد للغاية، ويبدو أنه يتزامن مع عطلة عيد الشكر من حيث التوقيت".وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن متحور JN.1 يمكن أن يصبح البديل الرئيسي لفيروس كورونا في العالم بحلول يناير.وكتبت المنظمة الثلاثاء عبر منصة "إكس" "نظرًا لانتشاره المتزايد بسرعة، تصنف منظمة الصحة العالمية المتحور JN.1 باعتباره متحورًا منفصلاً مثيرًا للاهتمام عن السلالة الأم BA.2.86".وأضافت: "يتم تقييم المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها JN.1 حاليًا على أنها منخفضة. وعلى الرغم من ذلك، مع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد JN.1 من عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان".