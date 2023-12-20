الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متحور كورونا الجديد JN.1 يضرب أمريكا.. و"الصحة العالمية" تحذر

فيروس كورونا
السلالة الأحدث تشهد نموًا متزايدًا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تشهد الولايات المتحدة، ارتفاعًا متزايدًا في أعداد الإصابات بـ كوفيد – 19 جراء المتحور الفرعي (JN.1) الذي ينتمي إلى سلالة "أوميكرون"، الأكثر انتشارًا في العالم. اضافة اعلان
وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن المتحور، وهو سليل BA.2.86 الذي ظهر هذا الصيف، يعد حاليًا هو المتحور الأسرع نموًا في البلاد.

حجم انتشار متحور JN.1 

ويمثل JN.1 نحو 21% من جميع الإصابات الجديدة بكوفيد-19، وينتشر خصوصًا في الشمال الشرقي، حيث يمثل ما يقدر بنحو 32% من الحالات الجديدة.
وقالت الجمعية الطبية الأمريكية في بيان: "وسط ذروة موسم فيروسات الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة، ينتشر شكل متحور للغاية من سارس – كوفيد – 2 (المسبب لـ كوفيد 19) ويساهم في ارتفاع الحالات على مستوى البلاد: JN.1".
واكتسب المتحور، الذي ظهر لأول مرة في سبتمبر، زخمًا خلال موسم العطلات، بحسب وكالة "يو بي آي".
ووفقًا لأكبر جمعية للأطباء بالولايات المتحدة، فإن "JN.1 يمثل أكثر من 20% من جميع الحالات في الولايات المتحدة ويمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال وأفضل في اختراق أجهزة المناعة لدى الأشخاص".

أعراض متحور JN.1 

وتتشابه أعراض JN.1 مع متحورات فيروس كورونا الأخرى، والتي تشمل السعال والتهاب الحلق والاحتقان وسيلان الأنف والعطس والتعب والصداع وآلام العضلات وتغير حاسة الشم.
ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والجمعية الطبية الأمريكية، إن أفضل حماية من المتحور الجديد هي البقاء على اطلاع دائم بلقاحات فيروس كورونا، وارتداء كمامة الوجه في الأماكن المزدحمة، وممارسة غسل اليدين بشكل جيد.
وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن متحور JN.1 قد تضاعف إلى أكثر من الضعف في الولايات المتحدة بين عيد الشكر ومنتصف ديسمبر، وذلك بسبب رحلات السفر لقضاء العطلات وتراجع المناعة.
وقال الدكتور شيشي لوه، رئيس قسم الأمراض المعدية في شركة التسلسل الجيني هيليكس: "عندما أنظر إلى منحنى النمو ، أجد أنه يرتفع بشكل حاد للغاية، ويبدو أنه يتزامن مع عطلة عيد الشكر من حيث التوقيت".

الصحة العالمية تحذر من متحور JN.1

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن متحور JN.1 يمكن أن يصبح البديل الرئيسي لفيروس كورونا في العالم بحلول يناير.
وكتبت المنظمة الثلاثاء عبر منصة "إكس" "نظرًا لانتشاره المتزايد بسرعة، تصنف منظمة الصحة العالمية المتحور JN.1 باعتباره متحورًا منفصلاً مثيرًا للاهتمام عن السلالة الأم BA.2.86".
وأضافت: "يتم تقييم المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها JN.1 حاليًا على أنها منخفضة. وعلى الرغم من ذلك، مع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد JN.1 من عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان".

اقرأ أيضا

مسؤول يكشف مفاجأة عن المصابين بارتفاع ضغط الدم في المملكة (فيديو)

"سعود الطبية" تكشف أهم النصائح لمرضى الصدفية في الشتاء

العمار: البحث عن الأمراض عبر الإنترنت يصيبك بأمراض نفسية (فيديو)

"فيه شفاء للناس".. فوائد صحية للعسل على الريق قبل ذهاب الطفل للمدرسة

5 فيتامينات مهمة لا تستغني عنها المرأة بعد الأربعين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أطعمة
10:25 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أطعمة صحية تقي من الزهايمر.. تناولها باستمرار

متحور جديد - فيرس - مختبر
8:58 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الصحة العالمية تصنف JN.1 متحورًا جديدًا منفصلًا

زواج ---
4:58 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

شروط الفحص الطبي قبل الزواج وكيفية حجز موعد

الكاحل
3:49 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

علامة في كاحل القدم تكشف عن "القاتل الصامت"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مكافحة التستر
4:11 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. السجن 5 سنوات إحداها.. مكافحة التستر تقرر 5 عقوبات رادعة بحق المخالفين

مدرستي
3:02 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات رفع الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1445 عبر منصة مدرستي

حساب المواطن
2:08 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن

الحادث
1:20 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022

الجوازات
4:58 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

وزارة الداخلية
1:03 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة