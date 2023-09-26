8 أسباب لاحمرار العين المفاجئ

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يعد احمرار العين من الأمور المزعجة جدا لأي أحد، وهو يأخذ عدة أشكال، فقد يكون احمرارًا كاملًا لبياض العين وقد يكون على شكل شبكة عنكبوتية من الشعيرات الدموية الحمراء. اضافة اعلان



وفيما يلي أهم أسباب احمرار العين بحسب موقع "ويب طب".





1- ارتداء العدسات اللاصقة



2- قلة النوم



3- شحاذ العين



4- نزيف تحت الملتحمة



5- شرب الكحول



6- الحساسية



7- التهاب باطن العين



8- الزرق



العدسات اللاصقة هي أحد أسباب احمرار العين، حيث يعتبر الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة هم الأكثر عرضة للإصابة باحمرار العينين نتيجة لارتفاع خطر التهاب العينين وتلوثها أو تهيجها بسبب العدسات.تميل العيون المتعبة والمرهقة إلى أن تصبح حمراء خاصة في حال عدم حصولها على ساعات كافية من النوم، وذلك لأن قلة النوم تقلل من كمية الأكسيجين التي تصل إلى العيون وهذا يسبب تمدد في الاوعية الدموية مما يجعل العينين تبدو حمراء.تتشكل شحاذ العين أو الشعيرة على الجفن أو الحافة السفلية للعين ويترافق معها احمرار العين والحساسية والتورم.وهي مشكلة شائعة جدًا تظهر على شكل بثور يكون سببها عدوى بكتيرية، وسرعان ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون عدة أيام.يحدث نزيف تحت الملتحمة عندما ينزف وعاء دموي تحت سطح العين فيشكل الدم بقعة حمراء في بياض العين.ويحدث هذا النزيف عند القيام بعمل مجهد أو وقوع ضغط معين على العين مثل السعال أو العطاس القوي أو عند ممارسة تمارين رياضية شاقة أوعند التعرض لضربة معينة.يعد الإسراف في شرب الكحول أحد أسباب احمرار العين، حيث أنه يسبب ظهور شبكة عنكبوتية من الأوردة الحمراء في بياض العينين، وذلك بسبب دوره في تمدد الأوعية الدموية الصغيرة في العينين مما يزيد من تدفق الدم من خلالها فتظهر حمراء.هي رد فعل تحسسي طبيعي من جهاز المناعة عند التعرض لأحد مسببات الحساسية مثل: "الغبار وحبوب اللقاح وبر الحيوانات الأليفة والمنظفات".التهاب الملتحمة أو العين الوردية، هي عدوى بكتيرية أو فيروسية تجعل أحد العينين أو كلاهما حمراء اللون، متورمه ويصاحبها حكة.إذا كنت تعاني من التهاب فيروسي أو بكتيري، يجب زيارة الطبيب الذي سيصف لك مضاد حيوي مناسب.الزرق هو مجموعة من الأمراض التي تضر بالعصب البصري الذي يربط شبكية العين بالدماغ، وتحدث عند وقوع ضغط عالي على العين بسبب تراكم السوائل وهي أحد أسباب احمرار العين.