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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

طبيب جلدية يكشف طريقتين للحفاظ على البشرة والتخلص من التجاعيد

2023-09-21_02-49-24
طبيب الجلدية
أ أ
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حذر طبيب من الأدوية الخاصة التي يتناولها البعض لعلاج تجاعيد البشرة، وأنها تظهر نتيجة نقص الكولاجين.

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أسباب التجاعيد:

وقال الطبيب في مقطع فيديو إن تلك التجاعيد تظهر نتيجة نقص "الكولاجين"، مضيفا:  الكولاجين مثل الشبكة وكل سنة يرتخي أكثر ويقل.

طرق الوقاية:

وعن طرق تحفيزه مشتقات أحماض الفواكه وأيضا تناول فيتامين "a"، ناصحا بعدم التعرض لأشعة الشمس مطلقا ووضع الكريمات الواقية منها إذا اضطر الشخص للخروج.


خطورة مشروبات الطاقة:


وفي أحدث تحذير، حذرت أخصائية التغذية الروسية، أنستازيا كوندوروفا المواطنين الروس من الشراء المتكرر لمشروبات الطاقة.

وقالت لصحيفة "منطقة موسكو اليوم" الإلكترونية:  إن تناول مشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ضعف نوعية الجلد".

مكونات ضارة

وأوضحت أن مشروبات الطاقة تحتوي على عدد من المكونات الضارة التي تدمر الجلد، كالسكر الذي يساهم في تكوين التجاعيد وتسريع شيخوخة الجلد.
ووفقًا لها، فإن الكافيين لن يكون له أفضل تأثير على الجلد، حيث يصبح جافًا ومتقشرًا.
وحذرت أيضًا، من أن الأصبغة الغذائية، المدرجة في تركيبة مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب الحساسية والطفح الجلدي والحكة".

الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة

وحذر تقرير لموقع "KP.RU"، الإلكتروني الروسي في وقت سابق من أن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة غير الكحولية، يؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. 
ولا يجب تناول مشروبات الطاقة بعد ممارسة الرياضة، حتى لا تسبب الجفاف الشديد.
وتتفاقم الآثار السلبية لمشروبات الطاقة بشكل خاص، في الطقس الحار.


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