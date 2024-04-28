صعود السلّم يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الوفاة المبكرة

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كشفت دراسة جديدة، أن صعود السلالم يعزز صحة القلب ويعمل على إطالة العمر.

وفقًا لنتائج الدراسة التي أجريت على نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و84 عامًا، فإن مستخدمي السلالم كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 39%.

وكانوا أيضًا أقل عرضة للوفاة في سن مبكرة لأي سبب بنسبة 24%، وكان لديهم عدد أقل من السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

ويقول الباحثون، إن مجرد دقائق إضافية من الجهد البدني تعزز الحالة الصحية للفرد.





صعود السلالم مفيد للقلب

التمارين الرياضية تحمي القلب والرئتين



وقالت مؤلفة الدراسة والمسعفة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، الدكتورة صوفي بادوك، من جامعة إيست أنجليا: "إذا كان لديك خيار صعود الدرج أو المصعد، فاستخدم الدرج لأنه سيساعد قلبك".وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "حتى فترات قصيرة من النشاط البدني لها آثار صحية مفيدة ويجب أن تكون فترات قصيرة من صعود السلالم هدفًا قابلاً للتحقيق لدمجه في الروتين اليومي".وقالت الدكتورة بادوك، التي قدمت بحثها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إن مجرد صعود الدرج هو طريقة "عملية، ويمكن الوصول إليها، وغالباً ما يتم تجاهلها" لممارسة التمارين الرياضية.وتحمي التمارين الرياضية القلب والرئتين من خلال جعلهما أقوى وأفضل في ضخ الأكسجين إلى العضلات والأعضاء، مما يعني أنهما لا يعملان بجهد كبير في الحياة اليومية.وأضافت الدكتورة بادوك: "نود أن نشجع الناس على دمج صعود السلالم في حياتهم اليومية. ( افعل ذلك) سواء كنت في العمل أو في المنزل أو في أي مكان آخر".وتابعت: "تشير دراستنا إلى أن صعود المزيد من السلالم يؤدي إلى فوائد أكبر، ولكن هذا لا يزال بحاجة إلى تأكيد".