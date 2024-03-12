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سنَّة وصحة.. تعرف على فوائد التمر في رمضان

صوم رمضان
التمر
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نصحت وزارة الصحة بتناول التمر على الفطور في شهر رمضان، لفوائده العديدة بعد ساعات الصيام طوال نهار رمضان.

فوائد التمر في رمضاناضافة اعلان

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "عش بصحة": "السنّة تبدأ فطورك بالتمر.. وصحيًا .. نقول لك التمر يساعدك لتأمين الطاقة المناسبة لجسمك وتحسين عملية الهضم.. يمديك تبدأ به".
وأضافت "يمديك تبدأ فطورك بـ ثلاث تمرات، لتؤمن لجسمك طاقة مناسبة، وبعض المغذيات الأساسية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب، والألياف التي تعمل على تحسين عملية الهضم".

السعرات الحرارية في رمضان

وتابعت وزارة الصحة بشأن فوائد التمر في رمضان: "معلومة تهمك.. 3 تمرات تعادل 314 سعرة حرارية".



وينصح الأطباء بتناول التمر في رمضان، لفوائد ودوره في علاج مشاكل الهضم في الشهري الكريم، لاسيما في حال تناوله مع الحليب.

التمر بالحليب.. أفضل مشروب صحي في رمضان

وعلى الصائم البحث عن العناصر الغذائية والحصول عليها في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور لتمنحه طاقة كافية تعينه على الصيام، ومن هذه المشروبات ياتي "التمر بالحليب" كأهم مشروب صحي في رمضان.

فوائد التمر والحليب

وحسب خبراء التغذية فإن مشروب التمر والحليب يُعد من المشروبات المغذية واللذيذة، وللتعرف على فوائد التمر والحليب يمكنك الاطلاع على الآتي:
1- علاج الإمساك.
2 - علاج فقر الدم.
3 - بناء وتقوية العضلات.
4 - تقوية العظام والأسنان.
5 - تحسين صحة القلب والشرايين.
6 - تحسين صحة الجهاز العصبي.

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