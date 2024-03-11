6 نصائح مهمة لمرضى السكري في رمضان

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وجه د. ناصر الجهني استشاري أمراض غدد صماء وسكري وسمنة، نصائح مهمة لمرضى السكري في شهر رمضان المبارك.

وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "كل عام وأنتم بخير .. لمرضى السكري تجنبوا أو قللوا من تناول المشروبات الرمضانية التي ترفع السكر بالدم بصورة حادة وقوية مثل :



نصائح لمرضى السكري في رمضان



معلومة خاطئة عن السكري ورمضان

- شراب التوت مثل الفيمتو أو توت- شراب البرتقال مثل سنكويك أو عصائر البودره مثل تانج- التمر هندي البودر- السوبيا- تجنبوا أو قللوا التميس - البسبوسة - المعجنات - المقليات بالزيتوتابع الجهني: "يفضل تناول الماء أو كمية بسيطه مع العصائر الطبيعية المحضرة في المنزل أو تناول الفواكه الطازجة الكاملة بإعتدال مثل التفاح أو التوت أو الفراوله أو الكيوي".

وفي وقت سابق، قال استشاري الباطنية والغدد الصماء، الدكتور نويد الزمان، إنه لا صحة لما يتردد حول التأثير السلبي للصيام على مرضى السكري.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "هناك معلومة خاطئة أن الصيام قد يؤثر على مريض السكري بشكل سلبي".

وتابع: "لابد أن يراجع (المريض) الطبيب بداية من رجب وشعبان، للتأكد من مدى انتظام السكر، ونوعية العلاجات التي يحصل عليها، وما إذا كان قد يحتاج إلى تغيير في الجرعات، أو تخفيفها، وتنظيم مستويات السكر، ولسؤاله حول ما إذا كان يصوم أم لا".



أبرز السلوكيات السلبية لمريض السكري



وكشف الطبيب عن أبرز السلوكيات السلبية، وقال إنها تنقسم إلى ثلاث سلوكيات:-سلوكات علاجية لها علاقة بالدواء ونوعيته والجرعة ومدى الانتظام عليه.-سلوكيات غذائية - ينصح المرضى بالتعجل في الإفطار، وتأخير السحور، وشرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور، وعدم التركيز فقط على النشويات والسكريات سريعة المفعول التي ترفع مستوى السكرى سريعًا.-سلوكيات رياضية.