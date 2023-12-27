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دراسة : حصوات الكلى تبدأ من مشاكل الأمعاء

الكلي - السكري
الكلى
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أوضحت دراسة حديثة أن المصابين بحصوات الكلى، يتميزون بميكروبات أقل صحة في الأمعاء والمسالك البولية والّلعاب.

بكتيريا صديقة في الأمعاءاضافة اعلان


وحذّرت الدراسة من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا الصديقة في الأمعاء.

وأوضح موقع "هيلث داي"، أن الباحثين لاحظوا أن المصابين بحصوات الكلى يتشاركون في بعض التغييرات في الميكروبات في الأمعاء والمسالك البولية، واللعاب، لم يعثر عليها لدى الأصحاء. 
وقال الدكتور جيريمي بيرتون، المشرف على الدراسة من معهد لوسون لأبحاث الصحة في كندا: "لم نجد فقط أن الذين أصيبوا بحصوات الكلى لديهم ميكروبيوم غير صحي، بما في ذلك ميكروبيوم الأمعاء الذي يرجح أن يفرز السموم إلى الكلى، ولكنهم أيضاً كانوا مقاومين للمضادات الحيوية".

خطر المضادات الحيوية


وقالت الدكتورة كيت آل الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة ويسترن أونتاريو، إلى دور التعرض المفرط للمضادات الحيوية في إضعاف صحة بكتريا الأمعاء، وزيادة احتمال تكوّن حصى الكلى.

وأضافت آل: "تشكل بكتيريا الأمعاء نوعاً من الشبكة المستقرة والمفيدة في الأصحاء، ولكن المصابين بحصوات الكلى، تكسر فيهم هذه الشبكة. فلا ينتجون نفس الفيتامينات والأيضات المفيدة، ليس فقط في القناة الهضمية ولكن أيضاً في المسالك البولية، وتجويف الفم".

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بأدوات تحليل جديدة لجينات البكتيريا في الأمعاء والفم والبول، فيما نصح فريق البحث بتناول الطعام الصحي الغني بالبكتيريا الصديقة، وتجنب المضادات الحيوية، لتعزيز صحة الميكروبيوم ويدرآن حصوات الكلى مع الوقت.

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