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دراسة حديثة تكشف سر علاقة الطماطم بارتفاع ضغط الدم

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قياس ضغط الدم
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كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين تناول الطماطم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

علاقة الطماطم بارتفاع ضغط الدماضافة اعلان

وحسب "سبوتنيك" فقد بينت الدراسة أن تناول المزيد من الطماطم يمكن أن يساعد في الوقاية من ضغط الدم الضي يعاني منه الملايين حول العالم.
وأثبتت أن الطماطم تعتبر من بين أفضل الأطعمة الموصى بها لصحة القلب، حيث ربطت العديد من الدراسات تناول الطماطم بإدارة أفضل للكوليسترول وضغط الدم.

علاج ارتفاع ضغط الدم بتناول الطمام

وبينت الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أنه يمكن أن تساعد الطماطم والمنتجات القائمة على الطماطم مثل صلصة الطماطم والكاتشب والصلصة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الذي يعتبر أخطر أسباب أمراض القلب.
ووجدت الدراسة التي شارك فيها 7056 شخصًا، أن تناول المزيد من الطماطم، خاصة أكثر من 110 جرامات يوميًا، يرتبط بانخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في مراحلة مبكرة.


1.28 مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم

وحسب منظمة الصحة العالمية، فقد ارتفع عدد المصابين بارتفاع ضغط الدم بين البالغين خلال الأعوام الـ 30 الماضية من 650 مليون إلى 1.28 مليار.

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